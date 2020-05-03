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3 травня • оновлено в 23:11
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Чекалкін назвав головні провали президента Зеленського

21.6т
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Колишній дипломат Дмитро Чекалкін вважає, що раніше президент України Володимир Зеленський був абсолютно відірваний від реальності, але вже нарешті зрозумів, "в яку халепу він вліз".

В інтерв'ю OBOZREVATEL Чекалкін оцінив перший рік президентства Зеленського.

"Часто проводжу паралелі зі своїм досвідом, так як я 17 років так чи інакше був задіяний в політиці в якості дипломата, перекладача, президента телерадіокомпанії, а потім перейшов в область шоу-бізнесу. Тому розумію, наскільки це різні сфери, які потребують абсолютно різних рівнів експертизи та досвідченості. Мені було зовсім не зрозуміло, як Зеленський міг так необачно взяти на себе відповідальність у такий скрутний для країни час", – зазначив він.

Дмитро Чекалкін назвав головні провали Володимира Зеленського

Дмитро Чекалкін назвав головні провали Володимира Зеленського

За словами ексдипломата, в Україні "хвороби" накопичувалися десятиліттями, а Зеленський думав, що "з ноги" вирішить всі ті болючі питання, які збиралися роками і століттями.

"Панщина, радянський тоталітаризм, час дикого накопичення капіталу – все це у нас так нашарувалося... У нас хворі люди, хвора країна, і цих хвороб – просто величезна кількість, а людина береться за вирішення долі держави", – підкреслив Чекалкін.

Він додав, що 40-мільйонна країна протистоїть підступному ворогу в особі Росії, головним завданням якого є знищити її.

"Якщо Україна припиняє своє існування, ніхто ж не запитає у Путіна за окупований Донбас або анексований Крим. Зрозуміло, що сьогодні перед нами жорстокий, підступний ворог людства взагалі. І брати на себе непрофесіоналові відповідальність в такий час – це все одно, що смертельно хвору людину привозять в лікарню, і оперувати її береться не досвідчений хірург, а якийсь сантехнік, який добре розповідає анекдоти", – заявив екс-дипломат.

На його думку, політична діяльність вимагає зовсім іншої експертизи.

"Це ж не картинку в шоу-бізнесі створити, знайти авторів і акторів. Тут стоїть значно складніше завдання: і визначення пріоритетів, і підбір відповідних кадрів, і пошук ефективних рішень. У нього ж не було абсолютно ніякого досвіду в цих сферах. Тому ніяких очікувань від обрання Зеленського у мене не було. Нема зачарованості – немає і розчарування, як то кажуть", – завершив Чекалкін.

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Чекалкін вважає, що Володимир Зеленський "нефартовий" і в якійсь мірі приносить нещастя.

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Особи
Володимир Зеленський Дмитро Чекалкін
Місце
Україна
Теги
президент війна
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Ger Roman
Ger Roman
щоб бути президентом треба мати трохи мізків, але ще більше потрібно мізків щоб туди не пхатися....
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Pollak John
Pollak John
модераторы пи.ар.асы ! Не удаляйте комментарии ! Правду вам не скрыть !!
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
А "достижени" алчного мародёра Порошенко, лизодуп Чекалкин пусть перечислит.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Наблюдатель Генрих, клоун,расскажи,что " смародерил" Порох?
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Hecke Josef
Hecke Josef
Наблюдатель Генрих, Ты посмотри на своего "лысого упыря" а потом о мародерах в Украине рассуждац.Воистину,слушание разглядишь у соседа песчинку в глазу,но своего бревна не способен увидеть.Брлсь эту дурную привычку "бот" лазить по сайтам чужой страны,лучше-ка займись своей "немытой московией".
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