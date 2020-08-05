Колишній чиновник МВС став заступником голови Офісу президента
Зеленський призначив заступником глави ОП Олега Татарова. Громадське
Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента України Олега Татарова, який буде відповідати за правоохоронний напрямок.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Глава держави підписав відповідний указ 5 серпня.
"До компетенції Олега Татарова буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу Президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини", - сказано в повідомленні.
Олег Татаров – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, адвокат.
Тривалий час працював у органах внутрішніх справ, зокрема обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України, а з 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об’єднання. Вільно володіє англійською мовою.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.