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10 січня • оновлено в 10:35
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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор Obozrevatel Всі статті автора

Коли стратегії інформаційної війни пишуть сценаристи 95-го кварталу

4.3т

Це не лише український літак збито в Ірані, проти нашої держави відкрито ще один інформаційний фронт. І як показали оті декілька днів, вищі посадові особи країни надто незграбні та непрофесійні, аби обороняти нашу країну.

Іран з перших хвилин трагедії намагався перекласти відповідальність за загибель літака на українців. З нашого боку – відсутність реакції, нічні посиденьки на Банковій, в яких не було ніякого сенсу, та наступне мовчання. Фактично, захищати українські інтереси мала компанія-перевізник самотужки.

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В інформаційній ірано-українській війні нам відверто зіграло на руку те, що великі країни сьогодні налаштовані одягнути на агресивний іранський уряд гамівну сорочку. Саме тому американський президент, а пізніше прем’єр-міністри Канади та Великої Британії майже одночасно зробили заяви про збиття літака МАУ ракетою ВПС Ірану.

Така синхронізованість меседжів говорить про те, що дії очільників цих держав були добре відпрацьовані.

Але й навіть цей пас пішов в нікуди… Сценаристи 95-кварталу, які сьогодні пишуть стратегію нашої країни, зараз або ж черпають чергову порцію натхнення, або ж просто не знають, що взагалі треба реагувати.

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По-приколу можна продавати місця в списках, губернаторські посади і по-приколу можна розставляти своїх людей на різні кормові посади. Але прикол за приколом, і ми втрачаємо державність та державу. В кожному випадку, в ірано-українській війні про інтереси нашої держави подбали лідери інших країн.

Невже так буде у всьому?

P. S.

Ну не курча мать?

Трамп, Трюдо і Джонсон заявили про ракетну атаку, а йому "не підтверджено"... І він просить доказів...

Це літак твоєї країни збито, і ти мав би говорити про неприпустимість спроб Ірану маніпулювати фактами, і подякувати лідерам держав-партнерів.

Натомість чується: може і версія Ірану правдива...

Цікаво, це сценаристи кварталу написали чи сам придумав?

І якої країни, ви, Володимире Олександровичу, президент?

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Автор
Орест Сохар Орест Сохар
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
"І якої країни, ви, Володимире Олександровичу, президент?"...Голобородькостану... или Голобородькандии))))...есть такая страна...население 13 миллионов "голобородек-зубожінців-бляхеров"...как Нарния (но это не точно)))))...хуже))))))
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Ткачук Петр
Ткачук Петр
Очень жаль, но думаю, что так и будет. Потому, что специалистов разведки клоун разогнал и поставил на их место 95 квартал. Кроме этого боится, что-то сказать, что-бы не обидеть тех друзей к которым летал инкогнито в москву, что-то согласовывать, возможно, и по самолету. Иран ведь закадычные друзья московитов, а высказаться по правде не рискует. Клоуны - есть клоуны.
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Лисак Віктор
Лисак Віктор
Южный Гарик, А ты, уважаемый, не из этих государственных клоунов случайно?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Ткачук Петр, ты один из клоунов, еще нет ни одного доказателства того, что сбили, только домыслы, непонятные видео, нет расшифровки ящиков, но сетевые эксперты уже по соцсетям и фото сделали выводы... это бред!!!
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