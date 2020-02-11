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11 лютого • оновлено в 17:27
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Кого можуть звільнити услід за Богданом: озвучені версії

2.4т
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Звільнення Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента України може потягнути за собою й інші кадрові перестановки.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт із управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його версією, насамперед "під прицілом" опиняться кандидатури, запропоновані Богданом. Серед них і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

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"Найперше "підуть" ті, кого Богдан пропонував як свої кандидатури. Наприклад, пан Рябошапка, генеральний прокурор. Тобто новий глава Офісу президента вибудовуватиме цю вертикаль уже під себе", – припустив Тизенгаузен.

Також, додав він, незабаром можна очікувати кадрових ротацій усередині Офісу президента.

"Всі ці близькі до пана Богдана хлопці й відділи, які працювали з ним, будуть замінені", – спрогнозував експерт.

Андрій Богдан і Руслан Рябошапка

Андрій Богдан і Руслан Рябошапка

president.gov.ua

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Андрій Богдан Руслан Рябошапка Андрій Єрмак Володимир Зеленський Борис Тизенгаузен
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
Рябошлябку надо снимать а вместо него ставить Пoртн0вa
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Гоша Злой
Гоша Злой
Смирнов Владимир, тогда пеця точно вспомнит еврейские корни и засветит свой израильский паспорт)
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Гоша Злой
Гоша Злой
полгода побанковали и хватит - на улицу пора...
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