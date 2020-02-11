Кого можуть звільнити услід за Богданом: озвучені версії

Звільнення Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента України може потягнути за собою й інші кадрові перестановки.
Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт із управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його версією, насамперед "під прицілом" опиняться кандидатури, запропоновані Богданом. Серед них і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
"Найперше "підуть" ті, кого Богдан пропонував як свої кандидатури. Наприклад, пан Рябошапка, генеральний прокурор. Тобто новий глава Офісу президента вибудовуватиме цю вертикаль уже під себе", – припустив Тизенгаузен.
Також, додав він, незабаром можна очікувати кадрових ротацій усередині Офісу президента.
"Всі ці близькі до пана Богдана хлопці й відділи, які працювали з ним, будуть замінені", – спрогнозував експерт.
Андрій Богдан і Руслан Рябошапка
president.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента.
На місце голови ОП призначений Андрій Єрмак, який до цього обіймав посаду помічника президента. Останні місяці Єрмак супроводжував Зеленського в усіх міжнародних візитах, зокрема й під час скандальної поїздки в Оман.
В Офісі президента вже прокоментували заміну Богдана на Єрмака та оголосили, що "попереду – важливі реформи".
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