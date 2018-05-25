УП зробила черговий пасквіль на нас з Олегом Ляшком і РПЛ- мовляв лобіюємо закони, вигідні деяким власникам українських заводів. Якби автори насправді перелічили тих інвесторів, промисловців, підприємців, роботодавців, не кажучи вже про працівників підприємств, яким вигідні наші промислові закони.... рахунок йшов би на десятки мільйонів прізвищ.

Адже ми відстоюємо (і навіть створюємо) цілі галузі та індустрії української економіки. Інфраструктура, промисловість, інновації - тут особливий акцент!

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Грантожери в статті перелічують деякі закони, які ми відстоювали/виборюємо. Мало і не по суті! Приходьте на мої відкриті економічні лекції, може навчитесь бачити ліс за деревами.

За неповні 4 роки VIII скликання ВР ми з Олегом Валерійовичем та РПЛ лише в сфері промполітики домоглись:

- 10-річного мораторію на експорт лісу-кругляка

- збільшення вивізного мита на металобрухт з 10 до 42 Євро/т

- замороження індексації земельного податку

- зниження ЄСВ до 22%

- 2-кратного підвищення мін з/п з 1600 до 3200 грн

- тимчасового мораторію на перевірки підприємців

- зняття імпортного мита, ПДВ та акциза на електромобілі

- старту масштабної енергомодернізації (ЕСКО-закони)

- механізму підтримки несировинних експортерів (експортно-кредитне агентство)

- податкових стимулів для українського газовидобутку (рента 6/12% замість 14/28%)

- 2-річної розстрочки імпортного ПДВ на усе виробниче обладнання

...

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А наші поточні ПРІОРИТЕТИ у #ПромПакетРеформ, зокрема:

- ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ - інвестиційні стимули для нових виробництв і науково-дослідних центрів в Україні.

- БЕЗКОШТОВНЕ ПРИЄДНАННЯ ДО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ - усунення плати за приєднання, хабарництва та втрат інвесторів при будівництві промислових та громадських об'єктів.

- КУПУЙ УКРАЇНСЬКЕ, ПЛАТИ УКРАЇНЦЯМ - перевага українській продукції при держзакупівлях для масштабного імпортозаміщення та розвитку національного виробництва.

- ПЕРЕГЛЯД МИТНИХ ТАРИФІВ в інтересах українських виробників та "ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ" - ліквідація корупційних схем тиску (штучні спецсанкції ЗЕД) на виробників-експортерів.

- РОЗШИРЕННЯ ЦІЛЕЙ НБУ - не лише боротьба з інфляцією, а помірковані кредитні ставки, сприяння економічному розвитку та подоланню безробіття.

....і ще з десяток економічних ініціатив такого "калібру".

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Краще б "експерти" проаналізували хто не підтримує ці стратегічні законопроекти. Щоб українці, які не хочуть бачити рідну країну сировинною колонією, запам'ятали їх імена і ніколи більше не обирали!