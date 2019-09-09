Княжицький: "Слуги народу" планують позбавити український кінематограф дотацій з бюджету

Представники монобільшості планують позбавити українського кіновиробника можливості отримувати відшкодування кваліфікаційних витрат, тобто компенсацій з державного бюджету, і надати таку можливість іноземним виробникам.

Про це після засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький.

"Сьогодні на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики "Слуги народу" проголосували за виключення з переліку суб’єктів, які отримують державну підтримку у вигляді повернення кваліфікованих витрат українців. Держава, на їхню думку має підтримувати іноземних продюсерів, а не українських", – написав Княжицький.

Микола Княжицький пресслужба партії "Европейська солідарність"

За словами нардепа, це суперечить Конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям.

"Вдячний тим, хто не голосував за таке антиукраїнське рішення і тим членам правлячої партії, хто голосував за цей абсурд, але у виступах висловлював сумніви у його обґрунтованості", – наголосив Княжицький.

За його словами, законопроект протирічить нормі Конституції щодо рівних прав та протидії дискримінації за будь-якою ознакою. А також закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо підтримки національного виробника кінопродукції. Він створює передумови сповільнення тенденції розвитку українських фільмів. З часом це може призвести до повної втрати їх конкурентоздатності, адже іноземні компанії отримуватимуть компенсації з українського бюджету.

Новини Українське кіно нарешті стало бізнесом

Парламентар закликав монобільшість не здійснювати кроки, які негативно впливають на державність, і розбудову української національної ідентичності.

Представники "Європейської солідарності" подали альтернативний законопроєкт з метою захисту українського кінематографа. Але правляча партія, більшістю в комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, ухвалила рішення про необхідність підтримати проект закону, що захищає іноземні компанії замість українських.

Як писав OBOZREVATEL, відомий письменник Сергій Жадан заявив, що культурним продуктам України не вистачає самобутності, і в країні варто знімати кіно з героями, яких українці вважатимуть своїми.

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