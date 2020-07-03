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Клітіна висловилася, що команда Зеленського "курить травку"

Тимур Григоренко
Політика
4,1 т.
Клітіна висловилася, що команда Зеленського 'курить травку'

Олександра Клітіна.

Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна припустила, що нардепи від "Слуги народу" курили "травку".

Таку думку вона висловила в ефірі "4 каналу", коментуючи скандал із керівництвом СН Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком, які назвали свою колегу Ірину Аллахвердієву "корабельною сосною".

"Я пробувала курити травичку в Амстердамі, де це законно. Але в мене таке відчуття, що вони курять тут. І я хочу запитати команду Зеленського: "Що вони курять?"... Мені здається, вони щось міцне покурили, а потім її обмовляють", – обурювалася Клітіна.

Вона зазначила, що це ненормально, коли колеги по партії називають жінку "сосною".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаПартія Слуга народуОлександра КлітінаВолодимир Зеленський
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