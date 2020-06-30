МоваЯзык

Топтеми:

Клітіна назвала себе конкуренткою Зеленського і заявила про чергове звільнення

Марина Ліснічук
Політика
1,5 т.
Клітіна заявила про конкуренцію Зеленському

Клітіна заявила, що становить серйозну конкуренцію президенту Зеленському.

Ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна заявила, що більше не є радницею голови Державного космічного агентства України

В ефірі телеканалу "НАШ" вона зазначила, що її звільнили. На думку колишньої чиновниці, це трапилося через те, що "Зеленський просто злякався конкуренції".

"Адже я для нього серйозна конкурентка", – підкреслила вона.

Крім цього, Клітіна додала, що її слова у відеозверненні про створення власної партії "Україна проти корупції" – правда, адже вона цілком серйозно налаштована скласти конкуренцію партії президента.

"Звісно серйозно. А чим я гірша за партію "Слуга народу"? Я краща, у мене щонайменше є фахова економічна освіта", – висловилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна заявила про створення своєї партії "Україна проти корупції".

УкраїнаПартія Слуга народуОлександра КлітінаВолодимир Зеленський
Поділитися в Facebook
  2. Політика