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"Клімкін не здатен керувати МЗС": комітету Ради вказали на велику помилку

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Відмова профільного комітету Верховної Ради розглядати відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна — це велика помилка.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV український дипломат, двічі глава МЗС (2003-2005 і 2010-2012 рр.) Костянтин Грищенко.

"Клімкін не може, не здатен зараз керувати міністерством. Як взагалі можна керувати ним без контакту із президентом? Це абсолютне безглуздя", — заявив Грищенко.

Він звернув увагу, що Клімкін сам подавав у відставку (ще у травні. — Ред.), і вносити кандидатуру глави зовнішньополітичного відомства — це конституційне право президента.

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А профільний комітет, вважає Грищенко, не хоче вирішувати питання через "образи" та власні "політичні ігри".

"Ситуація, за якої людину не відпускають, коли вже всім зрозуміло, що залишається пара місяців... і коли людина не здатна виконувати повноцінно свої обов'язки — це вирок тим, хто намагається набрати якісь політичні бали на цьому скандалі. Ті, хто в комітеті блокують це рішення, абсолютно не праві", — переконаний дипломат.

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На його думку, конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та Павлом Клімкіним із приводу ноти Росії безпрецедентний випадок.

"Звісно, міністр, у якого був би мандат від нового президента, не дозволив би собі такої поведінки. Такого раніше ніколи і не було", — зауважив Грищенко.

Він додав, що під час своєї роботи Клімкін займався не стільки міністерством, скільки "високими дискусіями".

"Міністр має займатися і повсякденною діяльністю відомства. А не тільки зосереджуватися на головних питаннях: відносинах із нашими західними партнерами, пошуках мирного врегулювання. Але у нас є ще питання економічних зв'язків із Азією, із Близьким Сходом. Все це було провалено", — констатував колишній глава МЗС.

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Він також оцінив кандидатуру наступника Клімкіна (на цю посаду готують заступника голови Офісу президента Вадима Пристайка):

"Пристайко професійно підготовлений, досвідчений дипломат. Але наскільки у нього вистачить сили характеру і волі, щоб бути повністю ефективним — покаже тільки час".

Павло Клімкін

Павло Клімкін

twitter.com/PavloKlimkin

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Павло КлімкінВолодимир ЗеленськийКостянтин Грищенко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Міністерство закордонних справ УкраїниВерховна Рада Українипрезидент
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
Климкина оставить,а зелю вместе грищенко выгнать нна..
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Serov Oleg
Serov Oleg
павлик-клинический идиот,но на украине он мог быть министром....как и спикел-логопед со справкой,запойный югик на месте ген.прокурора,тупой омелян,.........до бесконечности можно
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