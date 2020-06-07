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7 червня • оновлено в 12:53
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Клімкін назвав три умови повернення Донбасу і Криму

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Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що для того, щоб звільнити окуповані Росією території потрібно зробити це національною ідеєю, залучитися підтримкою партнерів та вибудувати стратегію.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24". На його переконання, кожен українець повинен цього бажати і бути готовим жертвувати.

"Політика наздожене нас при будь-якій погоді, так само, як і при будь-якій погоді ми повинні звільнити Крим і Донбас. Це повинно бути всередині нас, це повинно стати справжньою національною ідеєю, коли кожен готовий для цього жертвувати. У нас є багато людей, які ні в що не вірять, але історію роблять не вони, а небайдужі. Завдяки тим, хто загинув, ми не програли, і це фантастична перемога", – сказав Клімкін.

Клімкін назвав три умови повернення Донбасу і Криму

За його словами, крім того, необхідно залучитися міжнародною підтримкою партнерів та друзів, а також вибудувати стратегію звільнення окупованих територій Донбасу та Криму, яку підтримуватимуть українці.

"Перемогти Росію і Путіна можна тільки разом із нашими партнерами, тільки так це працює. Ми маємо розуміти нашу стратегію, що ми робимо. Коже українець повинен мати цю стратегію у голові та у серці", – сказав Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що Росія досі не відмовилася від ідеї створення "Новоросії" на території України. Кремль нині зачаївся і вичікує потрібний момент.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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