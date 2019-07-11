Клімкін назвав "червоні лінії" у відносинах із Путіним

Реальними "червоними лініями" у відносинах України з Росією є дві речі: одна – глобальна і стосується нашої держави загалом, інша стосується Донбасу.

Про це в інтерв'ю "Громадському ТБ" заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Перше – це не потрапити знову в зону російського впливу і не потрапити під російський менеджмент. А зараз Кремль намагається пояснити Європі: давайте домовимося, ми триматимемо стабільність, а з вами-то будемо узгоджувати", – сказав він.

Друга "червона лінія", на його думку, – це не дати Кремлю запустити процес фрагментації України.

Павло Клімкін "Цензор.НЕТ"

"Тобто щодо Донбасу ми можемо йти на складні компроміси й будемо змушені це робити. Але це не повинно запустити процес федералізації і фрагментації України, про що насправді мріють у Москві. Ось все інше можемо обговорювати", – сказав Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня Комітет Верховної Ради із закордонних справ підтримав відставку глави МЗС Павла Клімкіна. Також він рекомендував призначити главою Міністерства закордонних справ Вадима Пристайка.

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