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Кличко запропонував Саакашвілі очолити його партію: що відомо

2.4тЧитати матеріал російською

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко заявив, що його сила йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019 і покликав екс-президента Міхеїла Саакашвілі стати головою його партії.

У відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook, градоначальник запевнив, що готовий підставити екс-губернатору Одещини "політичне плече".

"УДАР іде на дострокові парламентські вибори. І пропоную нашим партнерам іти разом. Я залишаюся лідером партії УДАР, а Міхеїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", – сказав він.

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Віталій Кличко і Міхеїл Саакашвілі

Віталій Кличко і Міхеїл Саакашвілі

KP.UA

Також Кличко сказав, що залишається мером Києва, тому що у нього дуже багато зобов'язань перед киянами.

До цього Саакашвілі помітили біля КМДА разом з екс-заступник генпрокурора України, співзасновником партії "РНС" Давидом Сакварелідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що Саакашвілі може увійти в команду президента України Володимира Зеленського.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Віталій КличкоМіхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
партія УДАР
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