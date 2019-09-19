"Кличко втратив контроль": Ткаченко зробив заяву про вибори в Києві

Мер Києва Віталій Кличко закликав розпустити Київраду, оскільки сам визнав, що втратив контроль і неспроможний управляти містом.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від "Слуги народу", колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко. Він зазначив, що друга спроба Кличка зібрати "комерційну" сесію Київради, "прикриваючись гострими соціальними питаннями", знову провалилася.

"Мер хоче розпустити Київраду, хоча мова йде про те, що саме депутати не довіряють йому. Столиці насправді потрібне повне перезавантаження – зміна і мера, і Київради. Повинні прийти люди, які зможуть якісно вирішувати болючі питання та ефективно управляти процесами в місті та мають довіру киян", – написав Ткаченко.

Олександр Ткаченко і Віталій Кличко

Він нагадав, що до порядку денного ВР 19 вересня було внесено Закон про столицю. Він приводить до європейських норм самоврядування та чітко визначає функції мера міста, Київради і районних рад, які мають поновити своє функціонування. А також визначає контрольні, а не управлінські повноваження центральною влади у Києві.

"Те, що при бажанні зміни можуть робитись швидко, ми уже продемонстрували роботою у Верховній Раді. І Київ – на черзі. Кияни варті кращого, ніж мають зараз!", – наголосив нардеп.

Як писав OBOZREVATEL:

19 вересня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради з проханням розпустити Київраду VIII скликання і призначити дострокові вибори.

4 вересня Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб у столиці було двовладдя. Але, сказав мер, звільнити його можуть тільки кияни.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!