Кличко покликав Саакашвілі в УДАР: президент Грузії розгубився і спитав поради на вулиці. Відео

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відповів на пропозицію мера Києва Віталія Кличка очолити партію УДАР на позачергових виборах до парламенту.

Про це він повідомив в Facebook, відзначивши, що хоче дізнатися думку українців про стільки важливе для нього рішення.

"У відповідь на моє вчорашнє звернення до партій, Віталій Кличко простягнув нам руку допомоги і зробив гідну пропозицію. Але я все буду робити виключно відкрито, і тільки дізнавшись вашу думку. Нам потрібно або йти з УДАРом за умови повного реформування, або прийняти рішення "не йти", ризикуючи залишитися поза виборами. Давайте оперативно вирішувати! " – написав він в мережі.

На відео Саакашвілі поскаржився що його партія "Рух нових сил" має ряд проблем з реєстрацією, що "штучно створені Мін'юстом, де заправляє представник колишньої влади Павло Петренко".

"Я звернувся до політичних сил, і відгукнулися кілька партій, в тому числі мер Києва Віталій Кличко запропонував очолити його партію УДАР. Хочу сказати, що Кличко мій давній друг, і він дуже гідна людина. Він виступив проти, коли мене позбавили громадянства . Коли мене видворили з країни, він єдиний з влади чітко висловив свою позицію. Безсумнівно, у Києва є проблеми, але з усіх мерів він був найбільш ефектним, кращим. Він багато в чому змінив на краще інфраструктуру міста. Ось, наприклад, міст мені подобається", – поділився екс-глав Одеської області.

Але Саакашвілі назвав ряд умов, на яких він готовий очолити партію Кличка.

"Партію УДАР потрібно міняти фундаментально. По-перше, там є люди, які довгий час були з п'ятим президентом Петром Порошенко, і їх потрібно міняти. По-друге, там є люди, які пов'язані з корупцією. Треба від них відсторонитися і домагатися їх тюремного ув'язнення. Якщо ми не вибираємо цей варіант, то може виявитися, що моя команда "РНС" може виявитися поза виборами", – розповів він.

Міхеїл Саакашвілі

Також Саакашвілі додав, що президенту Володимиру Зеленському потрібно допомагати, як в парламенті, так і кадрами.

"Тому хочу вашу думку. Щоб це не вирішувалося в кулуарах, давайте ви мені скажіть, як буде краще. Я послухаю всі ваші аргументи і дуже швидко разом з вами прийму рішення", - підсумував Саакашвілі.

Відзначимо, що президент Грузії записав відеозвернення прямо на вулиці, йдучи прямо вздовж дороги.

Менше ніж годину пост зібрав майже тисячу коментарів. Багато користувачів не радять Саакашвілі об'єднуватися з Кличком.

Нагадаємо, лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко заявив, що його сила йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019 і покликав Міхеїла Саакашвілі стати головою його партії.

При цьому представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що Саакашвілі може увійти в команду президента Зеленського.

Однак Зеленський повідомив, що Саакашвілі в Україні на даний момент не нададуть ніякої державної посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 вересня 2018 року Саакашвілі прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з досконалим правопорушенням.

29 травня третій президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.

Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом з Варшави, отримавши перед відправленням при собі посвідчення особи для повернення в Україну.

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