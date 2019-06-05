ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Кличко покликав Саакашвілі в УДАР: президент Грузії розгубився і спитав поради на вулиці. Відео

1.5тЧитати матеріал російською

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відповів на пропозицію мера Києва Віталія Кличка очолити партію УДАР на позачергових виборах до парламенту.

Про це він повідомив в Facebook, відзначивши, що хоче дізнатися думку українців про стільки важливе для нього рішення.

"У відповідь на моє вчорашнє звернення до партій, Віталій Кличко простягнув нам руку допомоги і зробив гідну пропозицію. Але я все буду робити виключно відкрито, і тільки дізнавшись вашу думку. Нам потрібно або йти з УДАРом за умови повного реформування, або прийняти рішення "не йти", ризикуючи залишитися поза виборами. Давайте оперативно вирішувати! " – написав він в мережі.

Новини
Перевзувся у польоті? Саакашвілі у прямому ефірі підмахнув Росії

На відео Саакашвілі поскаржився що його партія "Рух нових сил" має ряд проблем з реєстрацією, що "штучно створені Мін'юстом, де заправляє представник колишньої влади Павло Петренко".

"Я звернувся до політичних сил, і відгукнулися кілька партій, в тому числі мер Києва Віталій Кличко запропонував очолити його партію УДАР. Хочу сказати, що Кличко мій давній друг, і він дуже гідна людина. Він виступив проти, коли мене позбавили громадянства . Коли мене видворили з країни, він єдиний з влади чітко висловив свою позицію. Безсумнівно, у Києва є проблеми, але з усіх мерів він був найбільш ефектним, кращим. Він багато в чому змінив на краще інфраструктуру міста. Ось, наприклад, міст мені подобається", – поділився екс-глав Одеської області.

Але Саакашвілі назвав ряд умов, на яких він готовий очолити партію Кличка.

"Партію УДАР потрібно міняти фундаментально. По-перше, там є люди, які довгий час були з п'ятим президентом Петром Порошенко, і їх потрібно міняти. По-друге, там є люди, які пов'язані з корупцією. Треба від них відсторонитися і домагатися їх тюремного ув'язнення. Якщо ми не вибираємо цей варіант, то може виявитися, що моя команда "РНС" може виявитися поза виборами", – розповів він.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Також Саакашвілі додав, що президенту Володимиру Зеленському потрібно допомагати, як в парламенті, так і кадрами.

"Тому хочу вашу думку. Щоб це не вирішувалося в кулуарах, давайте ви мені скажіть, як буде краще. Я послухаю всі ваші аргументи і дуже швидко разом з вами прийму рішення", - підсумував Саакашвілі.

Відзначимо, що президент Грузії записав відеозвернення прямо на вулиці, йдучи прямо вздовж дороги.

Менше ніж годину пост зібрав майже тисячу коментарів. Багато користувачів не радять Саакашвілі об'єднуватися з Кличком.

Нагадаємо, лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко заявив, що його сила йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019 і покликав Міхеїла Саакашвілі стати головою його партії.

При цьому представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що Саакашвілі може увійти в команду президента Зеленського.

Однак Зеленський повідомив, що Саакашвілі в Україні на даний момент не нададуть ніякої державної посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 вересня 2018 року Саакашвілі прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

  • 22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

  • 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

  • Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з досконалим правопорушенням.

  • 29 травня третій президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.

  • Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом з Варшави, отримавши перед відправленням при собі посвідчення особи для повернення в Україну.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Віталій КличкоМіхеїл СаакашвіліВолодимир ЗеленськийПавло ПетренкоПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
партія УДАРвибори в УкраїніВерховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки