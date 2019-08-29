Клав на Конституцію: депутат "Слуги народу" оскандалився нахабною витівкою в Раді

Депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко сперся на Конституцію України під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання.

Відповідний знімок активно обговорюють користувачі мережі. Відзначимо, таким чином депутат позував біля трибуни для фотографії.

Відомо, що нардеп пройшов до парламенту по мажоритарному 76-му округу в Запорізькій області.

Євген Шевченко Колаж

Євген Шевченко Соцмережі

"І ви ще чекаєте від цих людей елементарної поваги до держави, якщо навіть символи нашої державності для них є тим, на що можна "покласти" або "впертися", – зазначив один з інтернет-користувачів.

"Соромно!" "Яке воно темне", "Державний імідж ніщо, понти – все", – пишуть у коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

І ви ще чекаєте від цих людей елементарної поваги до держави, нації, если даже символи Нашої державності для них є тім, на что можна "покласти" або "вперто"? pic.twitter.com/MiACR3Lykj - Pavlo Nuss (@PavloNuss) August 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, призначений на посаду міністра закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що повернення Криму і мир на Донбасі стануть його пріоритетами на посаді та назвав умову амністії для терористів.

За кандидатуру Пристайка на посаду міністра закордонних справ проголосували 310 народних депутатів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!