Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Клав на Конституцію: депутат "Слуги народу" оскандалився нахабною витівкою в Раді

2.4т Читати матеріал російською

Депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко сперся на Конституцію України під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання.

Відповідний знімок активно обговорюють користувачі мережі. Відзначимо, таким чином депутат позував біля трибуни для фотографії.

Відомо, що нардеп пройшов до парламенту по мажоритарному 76-му округу в Запорізькій області.

Євген Шевченко

Євген Шевченко

Колаж

Новини
Шукав Зеленський: новий міністр оборони осоромився в Раді
Євген Шевченко

Євген Шевченко

Соцмережі

"І ви ще чекаєте від цих людей елементарної поваги до держави, якщо навіть символи нашої державності для них є тим, на що можна "покласти" або "впертися", – зазначив один з інтернет-користувачів.

"Соромно!" "Яке воно темне", "Державний імідж ніщо, понти – все", – пишуть у коментарях.

Клав на Конституцію: депутат "Слуги народу" оскандалився нахабною витівкою в Раді

Скріншот

Клав на Конституцію: депутат "Слуги народу" оскандалився нахабною витівкою в Раді

Скріншот

Клав на Конституцію: депутат "Слуги народу" оскандалився нахабною витівкою в Раді

Скріншот

Клав на Конституцію: депутат "Слуги народу" оскандалився нахабною витівкою в Раді

Скріншот

Клав на Конституцію: депутат "Слуги народу" оскандалився нахабною витівкою в Раді

Скріншот

Клав на Конституцію: депутат "Слуги народу" оскандалився нахабною витівкою в Раді

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, призначений на посаду міністра закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що повернення Криму і мир на Донбасі стануть його пріоритетами на посаді та назвав умову амністії для терористів.

За кандидатуру Пристайка на посаду міністра закордонних справ проголосували 310 народних депутатів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу скандали фотографии
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
35
2
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
На эту книжку в 2014 столько навалили, мама не горюй...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
на палю всю ЗЕкоМанду
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...