"Не чоловік, а баба!" Кива емоційно розповів про "знищення стрижня" і почуття до Зеленського. Відео

Депутат від "Опозиційного блоку – За життя" Ілля Кива розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши при цьому, що "намагається ставитися до нього як до чоловіка".

Відповідний коментар політика на своїй сторінці у Facebook опублікував кореспондент ObozTV В'ячеслав Буткалюк (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ілля Кива та Володимир Зеленський Колаж

"Я намагаюся ще, щиро кажу – намагаюся ще, як чоловік до Зеленського ставитися як до чоловіка. І коли ми відчуваємо до себе наплювацьке ось таке ставлення, як ніби-то нас не існує, у нас єдина можливість, яка залишилася, – обрати своє майбутнє , обрати свою долю", – заявив нардеп.

"А не ось, під покровом ночі, зі зграєю аферистів і шарлатанів знищувати стрижень чоловіка. Якщо чоловік плете своїм язиком, то це не чоловік, а баба", – продовжив він.

Зазначимо, Ілля Кива виступає проти скасування мораторію на продаж землі в Україні, прихильником чого є команда президента. Через свою позицію депутат уже встиг вплутатися в кілька бійок та курйозів. Так, нещодавно Киву помітили в Раді з плакатом, на якому була допущена граматична помилка.

Як писав OBOZREVATEL, 18 грудня на засіданні аграрного комітету Верховної Ради народні депутати на чолі зі скандальним Іллею Кивою влаштували бійку.

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