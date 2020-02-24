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24 лютого • оновлено в 17:35
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Кива "підчистив" старий пост про 23 лютого: українці відреагували

1.1т
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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, якого спіймали за протестом проти святкування 23 лютого в Україні в минулому, відредагував старі публікації в соцмережі.

Політик, який у 2020 році "вибухнув" обуренням через скасування радянської дати, в 2015 році навпаки просив не вітати його зі святом окупантів. Однак цей пост він "підчистив" після резонансу в ЗМІ.

Замість фрази "Величезне прохання! Не вітати мене зі святом армії держави, котра знищує українську націю" в Facebook раптово з'явилися слова "Величезне прохання! Пам'ятати про свято Червоної армії, яка перемогла фашизм!"

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Кива "підчистив" старий пост про 23 лютого

Кива "підчистив" старий пост про 23 лютого

ТСН

"Схоже у нас з'явився новий чемпіон із перевзування в повітрі. І це наш знаменитий Ілля Кива. Який примудрився відредагувати свою публікацію аж ... за 2015 рік ... Просто приклад "принциповості" і "послідовності". Ну а якщо говорити серйозно, то все це виглядає просто жалюгідно", – прокоментував користувач Михайло Шнайдер.

Кива відредагував пост про 23 лютого

Кива відредагував пост про 23 лютого

У коментарях бурхливо відреагували на дії Киви. "Це називається передбачити", "Оскара йому, Оскара", "Інший замовник, інші пости. Це ж політика", "Партійна дисципліна, так би мовити", – написали українці.

Кива "підчистив" старий пост про 23 лютого
Кива "підчистив" старий пост про 23 лютого

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Главное вовремя переобуться, на украине этому учат с детства)
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