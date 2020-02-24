Кива "підчистив" старий пост про 23 лютого: українці відреагували

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, якого спіймали за протестом проти святкування 23 лютого в Україні в минулому, відредагував старі публікації в соцмережі.

Політик, який у 2020 році "вибухнув" обуренням через скасування радянської дати, в 2015 році навпаки просив не вітати його зі святом окупантів. Однак цей пост він "підчистив" після резонансу в ЗМІ.

Замість фрази "Величезне прохання! Не вітати мене зі святом армії держави, котра знищує українську націю" в Facebook раптово з'явилися слова "Величезне прохання! Пам'ятати про свято Червоної армії, яка перемогла фашизм!"

Кива "підчистив" старий пост про 23 лютого ТСН

"Схоже у нас з'явився новий чемпіон із перевзування в повітрі. І це наш знаменитий Ілля Кива. Який примудрився відредагувати свою публікацію аж ... за 2015 рік ... Просто приклад "принциповості" і "послідовності". Ну а якщо говорити серйозно, то все це виглядає просто жалюгідно", – прокоментував користувач Михайло Шнайдер.

Кива відредагував пост про 23 лютого

У коментарях бурхливо відреагували на дії Киви. "Це називається передбачити", "Оскара йому, Оскара", "Інший замовник, інші пости. Це ж політика", "Партійна дисципліна, так би мовити", – написали українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кива гнівно відреагував на заборону в Україні радянського свята 23 лютого і вирішив привітати з ним українців. При цьому одіозний політик нецензурно висловився на адресу закону про декомунізацію.

У мережі знайшовся пост за 2015 рік, який свідчить про те, що політик був затятим противником святкування 23 лютого.

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