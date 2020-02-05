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7 лютого • оновлено в 09:16
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"До влади дорвалися ті, кому тут не місце!" Кива накинувся на Рябошапку в Раді. Відео

12.7т
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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива гнівно звернувся до генерального прокурора Руслана Рябошапки через свій конфлікт із Михайлом Майманом.

Він не стримався на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Відео опублікував журналіст Андрій Павловський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У мене відбувається інцидент. Мене вдарив громадянин Майман, який проходить у справі щодо розкрадання підприємства в Херсонській області. Але Майман, розуміючи, що провокація провалилася, їде в ДБР, де його перехоплює ваш заступник Чумак, який діє в інтересах Палатного, колишнього нардепа... Якщо ви допускаєте такі ляпи щодо нардепів, то що говорити звичайним громадянам! Чим раніше ви підете у відставку, тим більше шансів у нашого суспільства бути захищеним", – розлютився Кива.

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Кива накинувся на Рябошапку в Раді

Кива накинувся на Рябошапку в Раді

Скріншот з відео

Нардеп заявив, що його переслідують за те, що він входить в опозиційну фракцію, а також, що виступає проти організованої злочинності в Україні. "Своїх дітей, Руслане Георгійовичу, мені довелося вивезти за кордон", – додав Кива.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Між Кивою і відвідувачем ресторану в Києві Майманом зав'язалася бійка.

  • Михайло Майман, з яким у київському ресторані зчепився нардеп Кива, назвав неприпустимим, щоб такі політики перебували в стінах Верховної Ради.

  • Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

  • Пізніше в мережу потрапило відео бійки з народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

  • Також у мережі з'явилася переписка народного Іллі Киви з Михайлом Майманом.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Руслан Рябошапка Ілля Кива
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Офіс генерального прокурора України
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ихнее место возле туалета
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
да ты сам, как и некоторые, на рабочем месте далёк от истин приоритета государственности над личным. а оно у тебя публично вообще аморально предметно присяги депутата ☝
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Гоша Злой
Гоша Злой
дочь полицейскую тоже отправил за границу? у нее же табельное должно быть чтобы отстреливаться от врагов) да и он козырял стволами перед гражданскими в поезде.... что-то сцикотно стало после хука в табло....вот такие они социалисты....
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