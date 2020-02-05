"До влади дорвалися ті, кому тут не місце!" Кива накинувся на Рябошапку в Раді. Відео

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива гнівно звернувся до генерального прокурора Руслана Рябошапки через свій конфлікт із Михайлом Майманом.

Він не стримався на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Відео опублікував журналіст Андрій Павловський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У мене відбувається інцидент. Мене вдарив громадянин Майман, який проходить у справі щодо розкрадання підприємства в Херсонській області. Але Майман, розуміючи, що провокація провалилася, їде в ДБР, де його перехоплює ваш заступник Чумак, який діє в інтересах Палатного, колишнього нардепа... Якщо ви допускаєте такі ляпи щодо нардепів, то що говорити звичайним громадянам! Чим раніше ви підете у відставку, тим більше шансів у нашого суспільства бути захищеним", – розлютився Кива.

Кива накинувся на Рябошапку в Раді Скріншот з відео

Нардеп заявив, що його переслідують за те, що він входить в опозиційну фракцію, а також, що виступає проти організованої злочинності в Україні. "Своїх дітей, Руслане Георгійовичу, мені довелося вивезти за кордон", – додав Кива.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Між Кивою і відвідувачем ресторану в Києві Майманом зав'язалася бійка.

Михайло Майман, з яким у київському ресторані зчепився нардеп Кива, назвав неприпустимим, щоб такі політики перебували в стінах Верховної Ради.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Пізніше в мережу потрапило відео бійки з народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

Також у мережі з'явилася переписка народного Іллі Киви з Михайлом Майманом.

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