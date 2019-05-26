Итак, первая рабочая неделя президента Зеленского подошла к концу - в понедельник будет ровно семь дней. Я считаю неделю президента именно семидневной, а не пяти, потому что какие, к чертовой матери, у президента воюющей страны могут быть выходные? Тем более Владимир Александрович вчера даже комментировал решение трибунала о необходимости освободить из российского плена российских моряков, то есть работает человек.

Я коротко подведу итоги недели, хорошо?

Начал новый президент лихо и резво. Если это и были обещаные "фишечки", то больше не надо. Глава государства в первые два дня умудрился обмануть избирателей и депутатов (вернее, попытался, но не получилось), нарушил Конституцию и сумел устроить такой фокус с кадрами, что многим стало не по себе. Понятно, что по последнему пункту вопросы не к Зеленскому, а к Коломойскому, которому на рейтинг уже избранного президента наплевать, но подпись стоит именно Зеленского. Его и ответственность.

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Естественно, после таких фокусов депутаты Верховной Рады отнеслись к инициативам президента очень прохладно. Ну, логично, люди не любят, когда их пытаются обмануть. А уж после объявления о роспуске парламента начинать торговаться с депутатами вообще глупо. Ты все уже сделал, угроз или пряников больше нет, о чем с тобой говорить? Казалось бы, очевидные вещи, но Зеленский все равно обиделся. На депутатов. Хотя логичнее было бы на себя. Ну, его дело, конечно...

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Но самым ярким событием на этой неделе было, безусловно, участие Зеленского в Форуме айтишников. Рассказывал красиво - заслушаешься. Страна в смартфоне, ага. Тут как в анекдоте про музыку получилось. " - Правда ли, что Чайковский был геем? - Правда, но любим мы его не только за это..." Так вот, про страну в смартфоне было сказано прекрасно, но запомнилось выступление Зеленского не только этим. Чуваки. Факинг-отрасль. Не каждый день услышишь от президента столь колоритные выражения. А цитата: "Нет вот этого всего бла-бла-бла, но на этом бла-бла-бла основные вещи..." вообще войдет в историю.

В общем, неделька получилась яркая. И есть ощущение, что мы только в начале большого пути. Ну, раз есть число "Пи", то должно быть и число "Жо". Я так думаю - скоро будет...

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