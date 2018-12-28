Кириленко: дія квот спростувала маячню про ''неформат'' української пісні

Після введення мовних квот збільшилася кількість україномовних пісень у рейтингах. Так, у річний чарт топ-40 пісень відомого сервісу ФДР увійшли 22 треки українською мовою.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, додавши посилання на сам рейтинг.

В'ячеслав Кириленко kmu.gov.ua

"Відомий сервіс ФДР назвав топ-40 пісень 2018 року. Так у ньому 22 треки українською мовою, у тому числі пісня-переможець! А 2014 року в топ-40 було лише чотири пісні українською мовою. От вам квоти, дія яких повністю спростувала усіляку маячню про "неформат" української пісні!" — зазначив він.

Відомій сервіс ФДР назвавши Топ-40 пісень 2018 року.Так у ньом 22 треки українською мовою, у тому чіслі пісня-переможець! А 2014р у Топ-40 Було лишь 4 пісні укрмовою.От вам квоти, дія якіх Повністю спростувала усіляку маякового про "неформат" української пісні! https://t.co/j8RrRTmjYH - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 27 грудня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL,