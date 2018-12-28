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Кириленко: дія квот спростувала маячню про ''неформат'' української пісні

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Після введення мовних квот збільшилася кількість україномовних пісень у рейтингах. Так, у річний чарт топ-40 пісень відомого сервісу ФДР увійшли 22 треки українською мовою.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, додавши посилання на сам рейтинг.

В'ячеслав Кириленко

В'ячеслав Кириленко

kmu.gov.ua

"Відомий сервіс ФДР назвав топ-40 пісень 2018 року. Так у ньому 22 треки українською мовою, у тому числі пісня-переможець! А 2014 року в топ-40 було лише чотири пісні українською мовою. От вам квоти, дія яких повністю спростувала усіляку маячню про "неформат" української пісні!" — зазначив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • 16 червня 2016 року Верховна Рада внесла зміни в закон "Про телебачення і радіомовлення" та ввела квоти для продукції українською мовою на радіо.

  • У травні 2017 року парламент ухвалив у другому читанні законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні. У соцмережах ця новина викликала великий ажіотаж. Українці зраділи і привітали один одного, зазначивши, що це посприяє розвитку національного телебачення.

  • Також нагадаємо, раніше Кириленко заявив, що всі телеканали, які транслюватимуть новорічні концерти за участю артистів з "чорного списку", будуть покарані Національною радою з питань телебачення і радіомовлення аж до позбавлення ліцензій.

Читайте всі новини по темі "Квоти на українську музику" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Квоти на українську музику
Особа
В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
Тег
музика
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все течет, все меняется. Раньше был один формат, сейчас другой.
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