Кириленко: дія квот спростувала маячню про ''неформат'' української пісні

Після введення мовних квот збільшилася кількість україномовних пісень у рейтингах. Так, у річний чарт топ-40 пісень відомого сервісу ФДР увійшли 22 треки українською мовою.
Про це написав на своїй сторінці у Twitter віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, додавши посилання на сам рейтинг.
В'ячеслав Кириленко
kmu.gov.ua
"Відомий сервіс ФДР назвав топ-40 пісень 2018 року. Так у ньому 22 треки українською мовою, у тому числі пісня-переможець! А 2014 року в топ-40 було лише чотири пісні українською мовою. От вам квоти, дія яких повністю спростувала усіляку маячню про "неформат" української пісні!" — зазначив він.
Відомій сервіс ФДР назвавши Топ-40 пісень 2018 року.Так у ньом 22 треки українською мовою, у тому чіслі пісня-переможець! А 2014р у Топ-40 Було лишь 4 пісні укрмовою.От вам квоти, дія якіх Повністю спростувала усіляку маякового про "неформат" української пісні! https://t.co/j8RrRTmjYH- В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 27 грудня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL,
16 червня 2016 року Верховна Рада внесла зміни в закон "Про телебачення і радіомовлення" та ввела квоти для продукції українською мовою на радіо.
У травні 2017 року парламент ухвалив у другому читанні законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні. У соцмережах ця новина викликала великий ажіотаж. Українці зраділи і привітали один одного, зазначивши, що це посприяє розвитку національного телебачення.
Також нагадаємо, раніше Кириленко заявив, що всі телеканали, які транслюватимуть новорічні концерти за участю артистів з "чорного списку", будуть покарані Національною радою з питань телебачення і радіомовлення аж до позбавлення ліцензій.
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