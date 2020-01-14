Кінець адвокатської монополії: монобільшість Ради підтримала законопроєкт Зеленського

Монобільшість Верховної Ради України попередньо підтримала законопроєкт 1013 про скасування адвокатської монополії. Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.

Документ підтримали 295 голосами в ході пленарного засідання 14 січня. Нагадаємо, що Зеленський вніс зазначений законопроєкт як невідкладний.

Підсумки голосування Скріншот відео

Підсумки голосування Скріншот відео

Зокрема ним пропонується скасувати адвокатську монополію, а саме виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції України, згідно з якою винятково адвокат здійснює представництво іншої особи у суді.

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У зв'язку з цим пропонується виключити:

частину 5 статті 131-2 Конституції України. Вона передбачає, що законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді щодо трудових спорів, спорів щодо захисту соціальних прав, щодо виборів і референдумів, у незначних суперечках, а також щодо представництва малолітніх або неповнолітніх осіб та осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена.

Підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення". Згідно з ним, від дня набуття чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" представництво відповідно до пункту 3 частини 1 статті 131-1 і статті 131-2 Конституції України винятково прокурорами або адвокатами у Верховному суді і судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року. У судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року, а в судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Рада підтримала скасування монополії адвокатів

"Метою запропонованих законопроєктом змін є забезпечення права кожного на отримання професійної юридичної допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги", – йдеться у пояснювальній записці до документу.

Нагадаємо, що згідно з процедурою розгляду конституційних змін, після висновку Конституційного суду парламент може попередньо схвалити (ухвалити в першому читанні) такий законопроєкт не менш ніж 226 голосами.

Після цього, на наступній черговій сесії, Верховна Рада може розглядати його для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менш ніж 300 голосів парламентарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України направила президентський законопроєкт про скасування адвокатської монополії в Конституційний суд 3 вересня. Тоді за відповідне рішення проголосували 337 народних депутатів.

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