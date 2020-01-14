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14 січня • оновлено в 13:36
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Кінець адвокатської монополії: монобільшість Ради підтримала законопроєкт Зеленського

1.7т
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Монобільшість Верховної Ради України попередньо підтримала законопроєкт 1013 про скасування адвокатської монополії. Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.

Документ підтримали 295 голосами в ході пленарного засідання 14 січня. Нагадаємо, що Зеленський вніс зазначений законопроєкт як невідкладний.

Підсумки голосування

Підсумки голосування

Скріншот відео

Підсумки голосування

Підсумки голосування

Скріншот відео

Зокрема ним пропонується скасувати адвокатську монополію, а саме виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції України, згідно з якою винятково адвокат здійснює представництво іншої особи у суді.

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У зв'язку з цим пропонується виключити:

  • частину 5 статті 131-2 Конституції України. Вона передбачає, що законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді щодо трудових спорів, спорів щодо захисту соціальних прав, щодо виборів і референдумів, у незначних суперечках, а також щодо представництва малолітніх або неповнолітніх осіб та осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена.

  • Підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення". Згідно з ним, від дня набуття чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" представництво відповідно до пункту 3 частини 1 статті 131-1 і статті 131-2 Конституції України винятково прокурорами або адвокатами у Верховному суді і судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року. У судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року, а в судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Рада підтримала скасування монополії адвокатів

Рада підтримала скасування монополії адвокатів

"Метою запропонованих законопроєктом змін є забезпечення права кожного на отримання професійної юридичної допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги", – йдеться у пояснювальній записці до документу.

Нагадаємо, що згідно з процедурою розгляду конституційних змін, після висновку Конституційного суду парламент може попередньо схвалити (ухвалити в першому читанні) такий законопроєкт не менш ніж 226 голосами.

Після цього, на наступній черговій сесії, Верховна Рада може розглядати його для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менш ніж 300 голосів парламентарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України направила президентський законопроєкт про скасування адвокатської монополії в Конституційний суд 3 вересня. Тоді за відповідне рішення проголосували 337 народних депутатів.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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