Кікабідзе дав оцінку президентству Зеленського

Відомий грузинський артист Вахтанг Кікабідзе заявив, що підтримує президента України Володимира Зеленського і вірить в його благі наміри.

В інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону актор зізнався, що спочатку не міг уявити, що Зеленському вдасться обійняти таку високу посаду. За словами Кікабідзе, подібне можна передбачити тільки в такий вільній країні, як США (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Коли я дізнався, що він буде балотуватися, вся його команда зайшла до мене за лаштунки, у мене тоді був концерт, я тоді з "Кварталом 95" працював. І зайшов Зеленський. І я сказав: "Ти обов'язково станеш президентом, але, коли станеш, я буду говорити: "Пане президенте, як ваше здоров'я?" – згадує артист.

Кікабідзе і Зеленський

"Я думаю, що йому, напевно, сьогодні дуже важко. Тому що політика – це така професія, що треба там весь час лавірувати. Україна – величезна країна, і я більш-менш уявляю, як там все відбувається. Команда поруч з ним повинна бути дуже сильна, дуже ризикова і дуже розумна, освічена, молода. Поступово вони все на ноги поставлять", – додав Кікабідзе.

Він також зазначив, що дії Зеленського для нього особисто зі сторони не викликають нічого крім поваги. "Я на його стороні, тому що молоді треба дорогу давати", – сказав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у 2019 році після президентських виборів Кікабідзе зворушливо привітав Зеленського з перемогою і побажав йому мудро працювати на новій посаді. Також він звернувся до всього українського народу зі словами "Слава Україні!".

А у 2020 році грузинський актор оригінально привітав Зеленського з днем народження: він сказав, що хоче вітати друга ще мінімум 100 років.

Нагадаємо, в інтерв'ю Гордону Кікабідзе розповів, чому принципово не їздить виступати в Росію після її військового вторгнення в Грузію.

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