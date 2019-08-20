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Київ зняв з Ізраїлем гостре питання про перенесення свого посольства в Єрусалим

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Київ поки не має наміру переносити своє дипломатичне представництво з Тель-Авіва до Єрусалиму, натомість домовився з Нетаньяху відкрити в ізраїльській столиці нову установу.

Про це йдеться в статті "Рішення з наслідками: чи перенесе Україна посольство в Єрусалим".

"Мова йде про можливість відкриття інноваційного офісу в Єрусалимі – і такого ж офісу в Києві, які будуть працювати паралельно на залучення інвестицій", - розповів OBOZREVATEL співрозмовник в дипломатичних колах.

Зеленський і Нетаньяху

Зеленський і Нетаньяху

За його словами, така ідея виникла в оточенні Володимира Зеленського і Беньяміна Нетаньяху, відповідне доручення вони спустили на рівень виконавців в МЗС. "Зараз ця ідея ще не оформлена в концепцію, тому не відомо навіть хто там буде працювати – дипломати, держслужбовці або просто найманий персонал (місцевий і з України), який статус матимуть ці представництва і тп", - йдеться в статті.

За розрахунками МЗС, перенесення посольства України з Тель-Авіву до Єрусалиму потребував би додаткового фінансового навантаження на державний бюджет в сумі понад 2,5 млн доларів. При цьому, офіційні дані не включають додаткових витрат, які можуть виникнути в процесі переїзду, облаштування і забезпечення безпеки нової будівлі посольства.

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"Таким чином, ідею з цим представництвом можна вважати компромісним варіантом: Київ дає "пас" Нетаньяху - можливість показати своїм виборцям "перемогу". Натомість планує отримати бонуси у вигляді політичної лояльності Ізраїлю і навіть певної допомоги (лобізм молодого українського президента перед майбутньою його зустріччю з президентом США Трампом, з яким у Нетаньяху близькі стосунки). Києву такий варіант також дозволяє уникнути проблем з країнами арабського світу", - йдеться в матеріалі.

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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Соломон бы одобрил.
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