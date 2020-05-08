Україна втрачає союзника і ворога Росії: як Саакашвілі спровокував дипломатичний скандал

Україна втрапила в дипломатичний скандал через призначення колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної держадміністрації Міхеїла Саакашвілі, багаторазово засудженого у себе на батьківщині, у комітет реформ. Зокрема, Грузія вже заявила про відкликання для консультацій свого посла з Києва Теймураза Шарашенідзе.

Говорити про повний розрив відносин поки рано, але й дружніх кроків від Тбілісі чекати не слід. Експерти ж натякають, що Україна втрачає свого союзника та ворога Росії.

Чому в Грузії так не люблять Саакашвілі та чим загрожує його повернення в українську політику – розбирався OBOZREVATEL.

У Грузії влаштували демарш

У Тбілісі вирішили показово відповісти наступного дня після появи офіційної інформації про призначення Саакашвілі. Міністр закордонних справ країни Давид Залкаліані підкреслив, що зниження посади з віцепрем'єр-міністра до глави консультативного органу – це як заслуга грузинського лобі, так і скептичне ставлення українських політиків до неоднозначної фігури.

"Незважаючи на це, з боку стратегічного партнера навіть таке призначення людини, засудженої та розшукуваної судовою системою Грузії, зумовлює питання. Тому ухвалено рішення про виклик до Тбілісі на консультації надзвичайного та повноважного посла – пана Теймураза Шарашенідзе. Це є прийнятим у дипломатичній практиці кроком, який у цьому разі вказує на виникнення певних проблем у відносинах і на необхідність консультації з послом для визначення подальших дій", – заявив Залкаліані.

Давид Залкаліані Eadaily

Також, як повідомляють джерела OBOZREVATEL у МЗС, Шарашенідзе приїде в дипломатичне відомство України та подасть відповідну ноту протесту.

Україна у відповідь свого посла не відкликатиме. Президент Володимир Зеленський уже заявив, що рішення Грузії є помилковим, але водночас між двома країнами залишаються прекрасні відносини.

Чим загрожує конфлікт

Незважаючи на обурення навколо майбутньої ролі Саакашвілі в українській політиці, Тблісі не має наміру остаточно розривати відносини з Києвом.

"Попри це неприємне рішення, як наступний етап ми, природно, не розглядаємо розірвання дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства, що не відповідало б духу дружби двох країн, нашим спільним прагненням і меті", – цитує для OBOZREVATEL главу грузинського МЗС посольство в Києві.

Проте такий крок – шлях до охолодження відносин між Тбілісі та Києвом, вважає експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська. За її словами, ситуація вплине на взаємини двох держав, що прямо вигідно Росії.

"Ми з Грузією синхронно йдемо на шляху до НАТО та інших євроатлантичних процесів. І така напруга між нами послаблює можливість колективного тиску на структури Альянсу в питаннях зближення. Це на руку Росії та її політиці", – пояснила Осмоловська.

Джерело OBOZREVATEL в Офісі президента назвало призначення Саакашвілі спробою "тримати в тонусі" Кабінет міністрів України. Посада в Нацраді реформ більш-менш годиться на цю роль, адже жодної відповідальності за реальну роботу в цього органу немає, а офіційний статус – є.

За задумом Банкової, Міхо візьме неформальний, але дуже публічний контроль за роботою уряду. У цій ситуації завдяки своїй впізнаваності та ексцентричності він підганятиме роботу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Ким призначили Саакашвілі в Україні

6 травня президент Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ при Нацраді реформ. Це багато в чому формальна посада, що не має конкретних повноважень. Адже головне завдання – стратегічне планування, а також узгодження позицій щодо впровадження єдиної державної політики реформ і їхньої реалізації.

Міхеїл Саакашвілі

Нацрада реформ діє як спеціальний консультативно-дорадчий орган при президентові України. Адже саме глава держави керує ним. Отже, в його обов'язки входить і призначення складу.

Сам рада була створена 2014 року п'ятим президентом України Петром Порошенком. Однак її останнє засідання відбулося ще 2 березня 2018 року. Тоді воно було присвячено змінам у сфері валютного регулювання. Загалом з моменту свого існування Нацрада реформ збиралася 28 разів.

Чому в Тбілісі не люблять Міхо

Щодо нього відкрито відразу кілька кримінальних проваджень. Безліч місцевих політиків і прості грузини часто порівнюють його з Віктором Януковичем. За що його там судять?

Силовий розгін акції протесту в листопаді 2007-го з перевищенням службових повноважень. Крім того, Саакашвілі причетний до вторгнення спецназу в офіс телеканалу "Імеді". Тоді телекомпанію незаконно забрали у власника Бадрі Патаркацишвілі.

За кошт бюджету колишній президент орендував яхту, оплачував процедуру схуднення, жив у дорогих готелях. Так, прокуратура Грузії стверджує, що він розтринькав "значні суми" на особисті потреби та свою сім'ю через фонди держохорони. Загалом експрезидент витратив 8,8 млн ларі (майже $5,9 млн). Іспанський кухар та особистий дизайнер обійшлися Грузії в 300 тис. ларі ($174 тис.), процедура схуднення Саакашвілі – $113 тис., ще 500 тис. ларі ($290 тис.) пішли на оренду літаків.

Крім того, Саакашвілі звинуватили в незаконному помилуванні 2008 року високопоставлених співробітників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії: Гії Аланії, Автанділа Апциаурі, Олександра Гачави та Міхеїла Бібілурідзе. Їх посадили за вбивство 28 січня 2006 року банківського службовця Сандро Гиргвліані.

Саме тому в історії з призначенням Саакашвілі поки мало позитивних моментів. З одного боку, його нова посада – символічна і не має реальних механізмів впливати на реформи.

З іншого – Україна отримала конфронтацію з Грузією. Назвати це трагедією поки не можна, але політичних і соціально-економічних дивідендів тут теж немає. З огляду на нестабільну ситуацію як з ЄС, так і США, а також активність Росії в регіоні, втрачати підтримку маленької, але дружної країни – рішення нелогічне.

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