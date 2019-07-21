Київ поставив на паузу питання миротворців на Донбасі - український дипломат

На 9-му тижні президентства Зеленського стало очевидно: офіційний Київ поставив на паузу питання введення миротворчої місії ООН на Донбас. Разом з тим, до завершення парламентської кампанії остаточні висновки про реальний потенціал дипломатії нової команди робити зарано. Про це український дипломат Костянтин Єлісєєв написав у своєму блозі на lb.ua.

На думку Єлісєєва, впродовж останнього тижня у дипломатичному порядку денному домінували три ключові теми: мирний процес на Донбасі, звільнення українських заручників та спроби залучення іноземних інвестицій в економіку держави.

"Важливим є те, що протягом періоду після президентських виборів та парламентської кампанії була збережена наша послідовна позиція на мінському напрямі, розвинуто потенціал для мирного врегулювання та надано відсіч спробам Кремля використати цей перехідний період для досягнення нових агресивних цілей на Донбасі", - переконаний дипломат.

Єлісєєв відзначає: для дипломатії Зеленського в умовах виборчих перегонів характерні три ключові тенденції. Інерційність - коли нова команда у зовнішній політиці використовує "запас міцності" минулих п’яти років, замість демонстрації нового бачення та підходів для реалізації стратегічних інтересів України. Комунікація - дуже креативна по формі, але недопрацьована за суттю сигналів та дипломатичних ідей. І сталість викликів - попри зміну влади, Москва продовжує підривати будь-який мирний крок з боку офіційного Києва.

Серед плюсів останнього тижня Єлісєєв відзначив досить тісний діалог Зеленського з Ангелою Меркель.

"По кількісним показникам – відбулася вже третя розмова з часу інаугурації; по якості - покаже час. Треба продовжувати традицію взаємного координування підходів стосовно Росії, як до, так і після будь-яких контактів з Кремлем. Простежується й бажання Києва уже зараз почати підготовку до вирішення газового питання та забезпечення енергетичної безпеки у контексті потенційної зимової газової кризи", - підкреслив дипломат.

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На його думку, наразі зарано говорити про те, як саме Зеленський буде реалізовувати обіцянки щодо врегулювання ситуації на Донбасі - важелі для впровадження необхідних законодавчих рішень він отримає лише після виборів.

"Загалом озвучені підходи є правильними і здатні додати динаміки як на гуманітарному, так і соціально-економічному треках. Однак, будь-який прогрес буде тимчасовим, якщо залишатиметься нереалізованим безпековий компонент Мінських домовленостей або ж Україні буде нав’язаний якийсь гібридний варіант замороження конфлікту на кшталт "загального розведення", - переконаний Єлісєєв.

Експерт також позитивно оцінив досягнуті у Мінську домовленості щодо чергового перемир’я, яке, втім, може виявитися недовговічним через відсутність публічних гарантій Кремля. Разом з тим, кроком уперед може стати реалізація анонсованого повного доступу для СММ ОБСЄ на окуповані території та можливий обмін полоненими за формулою “69 на 208".

"Слушною ініціативою президента Зеленського є активізація діалогу та прагнення встановлення довірливих стосунків з іноземними інвесторами, без яких досить складно очікувати на справжню історію українського економічного успіху. Слід ретельно готувати конкретні пропозиції на розгляд ключових міжнародних бізнес гравців для представлення під час майбутніх візитів Зеленського до США (Вашингтон та Нью-Йорк) та січневого Давоського форуму. Натомість, "маски-шоу", яке у суботу влаштувало СБУ на підприємстві Арселор Міттал, дисонує з обіцянками та запевненнями президента щодо іноземних інвесторів", - зазначив Єлісєєв.

Разом з тим, на його думку, команда Зеленського вкотре підтвердила, що не розглядає наразі введення миротворчої місії на Донбас.

" Україна поставила на паузу питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Як і в Торонто з нашими союзниками, так і в Парижі на рівні дипрадників питання миротворчої місії не обговорювалося. Ці факти показують, що Київ продовжує робити ставку на швидке врегулювання ситуації на Донбасі, відкидаючи сценарій тривалого продовження конфлікту низької інтенсивності і не проробляючи альтернативні сценарії", - зазначив Єлісєєв.

На його думку, така ситуація влаштовує Росію, бо необхідною передумовою введення миротворців ООН має стати виведення російських окупаційний військ у повному складі, через що РФ докладає зусиль задля блокування цієї ініціативи.

Серед головних промахів Зеленського на 9 тижні президенства дипломат також назвав відсутність реакції на скликання Росією засідання Радбезу ООН з приводу українського закону про мову і пасивність дипломатії Зеленського щодо Європарламенту.

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