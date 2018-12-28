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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
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Кернесу это с рук не сойдет!

119.8тЧитати матеріал російською

Глубоко возмущен интервью о президентских выборах клоуна, которого интересуют только деньги и близость к власти. Возмущен интервью, в котором Геннадий Кернес по кличке "Гепа" заявляет о поддержке на выборах президента Петра Порошенко.

Считаю, что это самая наглая и циничная провокация, направленная на дискредитацию действующей власти, чтобы опозорить Петра Алексеевича поддержкой бандита, злобного и последовательного врага Евромайдана, активного сторонника Януковича, причастного к нападениям и похищениям граждан, создателя пророссийского "Украинского фронта". Надеюсь, что Кернесу это с рук не сойдет!

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Считаю, что такой профессиональный политик, как президент Порошенко, либо его пресс-служба немедленно дадут отповедь провокации этого шоумена на мэрском кресле, который за долгие годы правления "отжал" в Харькове все, что можно, и захватил власть в городе. Бандит Кернес избежал уголовной ответственности только по причине странной неявки 11 прокуроров, внезапно пропустивших все судебные заседания по делу о похищении двух харьковчан-евромайдановцев Сергея Ряполова и Александра Кутянина охраной Кернеса во время Революции Достоинства.

Надеюсь, проклянут теперь Кернеса все порохоботы, и мэрия Харькова подвергнется налету всех возможных проверок и комиссий, побольше, чем проверяет Садового. А уголовные дела посыпятся на Кернеса одно за другим ну хотя бы так как было с Корбаном.

Надеюсь, что на пятую годовщину Революции, в результате которой Петр Алексеевич пришел к власти, он, как гарант Конституции приложит все усилия, чтобы преступники были привлечены к ответственности. Ведь это одно из обещаний, которые президент давал на Майдане.

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Автор
Юрій БутусовЮрій Бутусов
Особа
Геннадій Кернес
Місце
УкраїнаХарків
Джерело
Джерело:Facebook Юрия Бутусова
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Коментарі
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Хилько Влад
Хилько Влад
Захрюкала порохоботовская продажная подстилка. Нюх потерял, не та того поставил. Воровской власти христопродавцев - Вальцмана, Коломойского, Гройсмана гаплык.
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
1.Бутусову, Корбану та Семенченко спершу треба відповісти перед сім'ями загиблих добробатовців. Якими вони напряму керували з кабінету в ДніпрОДА. Яких завели в засідку, а самі повтікали по кущах. І з кущів почали кричати "Муженко спасай", коли бійці були вже в оточенні. 2. А ще дуже хотілося б побачити від Бутусова журналістське розслідування про те, як його хазяїн Коломойській під час війни вкрав у українців 5 млрд. доларів. Тупо і нахабно вкрав. Поставивши тим самим на межу всю фінансову систему країни. Яку рятували Гонтарєва та Порошенко. Бутусов - продажна гнида, яка працює на того, хто більше заплатить.
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Vigal Vitaliy
Vigal Vitaliy
Костюк Олександр, - Не знаю нарахунок Бутусова і Корбана відносно загибелі добробатівців (схиляю голову), а от чому до сих пір гуляє Гри(і)шин, для дуже багатьох загадка. При такому обсязі навіть не компромату, а реального задокументованого фактажу, воно і далі собі "гастролює". І має ще рік (майже) часу на свої "розваги". До кого питання?
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Уткин Антип
Уткин Антип
Это тебе, клоуну, харьковчане за Кернеса пасть порвут и глаза на жопу натянут!
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Chorna Marusia
Chorna Marusia
Уткин Антип, Пусть лучше такие харьковчане спрячутся, пока их не начали на фонарях развешивать. Тоже мне, нашёл, бля, любимца народного...
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