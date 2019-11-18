Казарін попередив Україну про "драконівську" хитрість Путіна

Готовність українців завжди голосувати за популізм може призвести до того, що цим скористається президент Росії Володимир Путін і змусить йти на його умови.

Про це у своєму відеоблозі для "Крим. Реалії" натякнув журналіст Павло Казарін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Разом з тим він визнав, що ця тактика є досить популярною у всьому світі. За словами журналіста, в політиці перемагає той, хто вміє грати в довгу. Адже людина влаштована так, що вона швидко втомлюється від складнощів, від відповідальності та від обставин життя. Тому найчастіше суспільство починає вимагати швидких перемог.

"Як підсумок – в багатьох країнах перемагають популісти. Тому що вони обіцяють все і негайно. Вони не готують виборця до того, що зміни бувають важкими. Не попереджають його про те, що іноді за перемогу потрібно боротися", – говорить Казарін.

Він зазначив, що закономірність сучасної політики полягає в тому, що ті, хто намагається бути чесним, дедалі частіше програють тим, хто бреше. При цьому самі популісти завжди програють "драконам".

Володимир Путін

"Тому що дракон взагалі не залежить від виборців, йому не потрібно думати про переобрання. Дракон може дозволити собі сидіти на березі й чекати. Якщо йому трапиться серйозний противник, він просто дочекається, поки його не відправлять на пенсію самі виборці. І потім піде домовлятися з його наступником. Висновків не буде, а сенс?" – сказав Казарін, очевидно, маючи на увазі главу Росії Володимира Путіна, п'ятого президента України Петра Порошенка і його послідовника Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Казарін вважає, що після початку війни Україна не тільки втратила частину територій, а й отримала шанс кардинально переглянути своє майбутнє і минуле. Москва зрозуміла це і всіма силами намагається обнулити досягнення України.

Також журналіст заявив, що Україна почне вигравати у війні з Росією тоді, коли більшість її громадян усвідомить, що агресія, котра почалася у 2014 році, – не є несподіванкою. Адже окупанти не припиняють війну проти нашої країни вже протягом декількох століть.

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