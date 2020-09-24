Казанський оцінив перспективи "Мінська" після невизнання Україною Лукашенка

Переговори Тристоронньої контактної групи, ймовірно, не повернуться до Мінська у зв'язку з невизнанням Україною легітимності незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як заявив у Telegram член української делегації в ТКГ, журналіст Денис Казанський, як це відіб'ється на переговорах – поки не ясно.

"Мінськими ці переговори давно вже є вельми умовно. З весни спілкування відбувається тільки по відеозв'язку. Мабуть, і далі буде так", – зазначив він.

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