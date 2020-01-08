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8 січня • оновлено в 14:49
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Анатолій Марциновський
Анатолій Марциновський
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Катастрофа літака в Ірані: українська влада демонструє бурхливу діяльність

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Цікаво спостерігати за української владою. Якийсь хаос, якому відчутно бракує логіки.

Терміново створено оперативний штаб РНБО - але як ця катастрофа (навіть, звісно ж, важка й трагічна), стосується національної безпеки та оборони? Нащо в тому штабі міністр оборони чи міністр внутрішніх справ?

Ухвалено рішення про заборону польотів до Ірану - тобто, версія влучання в літак ракети все ж розглядається? Якщо ні, то логіки немає. Аеропорт Тегерану працює в штатному режимі, як свідчить його сайт. Всі літають.

Цьому рішенню суперечить інше - про перевірку технічного стану флоту МАУ. Вже визначилися би - заборона польотів в Іран чи перевірка техстану. Якщо є сумніви в справності літаків, то тоді може заборона на польоти МАУ взагалі?

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Зеленський з Оману дає доручення генпрокуратурі відкрити провадження - він справді має повноваження давати такі команди генпрокуратурі? Та й логіки в терміновому поверненні його з оманського "візиту" через катастрофу якось не простежується. Яка в цьому додана вартість?

Враження таке, що всі хочуть насамперед продемонструвати бурхливу діяльність. Навіть якщо вона не потрібна.

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Автор
Анатолій Марциновський Анатолій Марциновський
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Анатолія Марциновського
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Теперішня українська влада і МАУ - обоє бізнес-проекти Коломойського. Захищають одне одного і підтримують. А оперативний штаб має вирішити, якби зробити так, щоби компенсацію загиблим платила держава, а не авіакомпанія. От і бігають, бо у коломойського голова болить
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Якийсь хаос, якому відчутно бракує логіки..." - а що, в рішеннях цієї команди є взагалі якась ЛОГІКА? Вони знають те, що БАЧУТЬ. І ТІЛЬКИ те.
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