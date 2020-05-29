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29 травня • оновлено в 23:08
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"Каструвати!" Ляшко різко висловився про поліцейських з Кагарлика

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Екс-нардеп Олег Ляшко заявив, що поліцейських з Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні молодої жінки, потрібно каструвати.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Ляшка, потрібно прийняти відповідний закон і притягнути винних до відповідальності саме таким чином.

"По Кагарлику ось питають: що потрібно робити? Каструвати! Що ж ще. Ось поліцейський бере і гвалтує цю жінку. Навіщо він її ґвалтує, паразит? Каструвати! Закон треба прийняти і притягнути до відповідальності", – висловився Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Секс-скандал у поліції Кагарлика
Особи
Савік Шустер Олег Ляшко
Місце
Україна
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