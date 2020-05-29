"Каструвати!" Ляшко різко висловився про поліцейських з Кагарлика

Екс-нардеп Олег Ляшко заявив, що поліцейських з Кагарлика, підозрюваних у зґвалтуванні молодої жінки, потрібно каструвати.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Ляшка, потрібно прийняти відповідний закон і притягнути винних до відповідальності саме таким чином.

"По Кагарлику ось питають: що потрібно робити? Каструвати! Що ж ще. Ось поліцейський бере і гвалтує цю жінку. Навіщо він її ґвалтує, паразит? Каструвати! Закон треба прийняти і притягнути до відповідальності", – висловився Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Слідчі ГБР повідомили про підозру у справі про зґвалтування і побиття оперуповноваженому і начальнику одного з секторів Кагарлицького ОП Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області.

У Києві заарештували поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколи Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.

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