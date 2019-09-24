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24 вересня • оновлено в 12:42
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Касові апарати для бізнесу: в Києві пройде круглий стіл щодо скандальної ініціативи Зеленського

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В Україні ініцювали круглий стіл для обговорення останніх законодавчих ініціатив, що охоплюють діяльність малого і середнього бізнесу.

Про це повідомили на сайті пресслужби партії "Європейська солідарність". Зокрема обговорюватимуть ініціативу щодо обов’язкового використання РРО – реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

Круглий стіл відбудеться 25 вересня о 13:00 у пресцентрі "Українські новини" (за адресою вул. Еспланадна, 20).

Касові апарати для бізнесу: в Києві пройде круглий стіл щодо скандальної ініціативи Зеленського

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У заході візьмуть участь представники громадськості:

  • Леонід Запорожець, голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівлі, громадського харчування та послуг;

  • Едуард Курганський, голова ГО "Комітет підприємців України";

  • Борис Емельдеш, президент ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців";

  • Валентина Коробка, голова ГО "Вільна профспілка підприємців України";

  • Андрій Карпов (Полтава), блогер.

А також народні депутати України:

  • Ніна Южаніна;

  • Артур Герасимов;

  • Ростислав Павленко.

Як писав OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради у другому читанні й у цілому ухвалила законопроєкт №1053-1. Він передбачає введення програмних РРО (реєстратор розрахункових операцій), які дадуть право вибирати класичний або програмний РРО залежно від його потреб і фінансових можливостей.

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Партія "Європейська солідарність"
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70rus xxx
70rus xxx
На Окраине все,не как людей.Кассовые аппараты плохо(воровать не дают),евробляхи годами рассекают на не зарегистрированных машинах,отмечают 2 рождества и много еще чего.
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