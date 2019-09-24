Касові апарати для бізнесу: в Києві пройде круглий стіл щодо скандальної ініціативи Зеленського

В Україні ініцювали круглий стіл для обговорення останніх законодавчих ініціатив, що охоплюють діяльність малого і середнього бізнесу.
Про це повідомили на сайті пресслужби партії "Європейська солідарність". Зокрема обговорюватимуть ініціативу щодо обов’язкового використання РРО – реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).
Круглий стіл відбудеться 25 вересня о 13:00 у пресцентрі "Українські новини" (за адресою вул. Еспланадна, 20).
У заході візьмуть участь представники громадськості:
Леонід Запорожець, голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівлі, громадського харчування та послуг;
Едуард Курганський, голова ГО "Комітет підприємців України";
Борис Емельдеш, президент ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців";
Валентина Коробка, голова ГО "Вільна профспілка підприємців України";
Андрій Карпов (Полтава), блогер.
А також народні депутати України:
Ніна Южаніна;
Артур Герасимов;
Ростислав Павленко.
Як писав OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради у другому читанні й у цілому ухвалила законопроєкт №1053-1. Він передбачає введення програмних РРО (реєстратор розрахункових операцій), які дадуть право вибирати класичний або програмний РРО залежно від його потреб і фінансових можливостей.
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