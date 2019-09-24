Касові апарати для бізнесу: в Києві пройде круглий стіл щодо скандальної ініціативи Зеленського

В Україні ініцювали круглий стіл для обговорення останніх законодавчих ініціатив, що охоплюють діяльність малого і середнього бізнесу.

Про це повідомили на сайті пресслужби партії "Європейська солідарність". Зокрема обговорюватимуть ініціативу щодо обов’язкового використання РРО – реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

Круглий стіл відбудеться 25 вересня о 13:00 у пресцентрі "Українські новини" (за адресою вул. Еспланадна, 20).

Новини Малий і середній бізнес отримає підтримку в Україні

У заході візьмуть участь представники громадськості:

Леонід Запорожець, голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівлі, громадського харчування та послуг;

Едуард Курганський, голова ГО "Комітет підприємців України";

Борис Емельдеш, президент ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців";

Валентина Коробка, голова ГО "Вільна профспілка підприємців України";

Андрій Карпов (Полтава), блогер.

А також народні депутати України:

Ніна Южаніна;

Артур Герасимов;

Ростислав Павленко.

Як писав OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради у другому читанні й у цілому ухвалила законопроєкт №1053-1. Він передбачає введення програмних РРО (реєстратор розрахункових операцій), які дадуть право вибирати класичний або програмний РРО залежно від його потреб і фінансових можливостей.

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