"Картковий будиночок" у "Вечірньому кварталі": форум YES закінчився помпезною вечіркою

Форум YES в Києві 13 вересня завершився помпезною вечіркою, на яку крім політиків були запрошені зірки шоу-бізнесу.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, на закритій частині форуму також виступив "95 квартал". Були помічені актори студії Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Великий.

Також ажіотаж розгорівся через несподівану появу Робін Райт - зірки американського серіалу "Картковий будиночок".

Робін Райт відвідала YES телеграм-канал Соні Кошкіної

Форум YES в Києві

Серед гостей також опинилися президент Естонії Керсті Кальюлайд, олігарх Віктор Пінчук з дружиною, глава ОП Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук та інші.

Богдан і Вакарчук телеграм-канал Соні Кошкіної

Форум YES в Києві

Форум YES в Києві

Форум YES в Києві

Президент Володимир Зеленський, олігарх Віктор Пінчук і його дружина Олена Франчук зустрілися на форумі YES з американською акторкою Робін Райт, відомою за роллю Клер Андервуд у серіалі "Картковий будинок" pic.twitter.com/2j3OCEc0OE — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Під вечір на YES-2019 приїхали учасники 95-го кварталу. Як виявилося, у них запланований виступ перед учасниками закритої частини форуму.



На відео двійник Зеленського, який намагається віджартовуватися на питання наших журналістів та жінка в образі Юлії Тимошенко pic.twitter.com/erFoBSXmFJ — 24 канал (@24tvua) September 13, 2019

Нагадаємо, OBOZREVATEL уважно стежив за форумом YES в Києві, де також виступив президент України Володимир Зеленський з рядом надважливих заяв.

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