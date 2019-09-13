"Картковий будиночок" у "Вечірньому кварталі": форум YES закінчився помпезною вечіркою

Форум YES в Києві 13 вересня завершився помпезною вечіркою, на яку крім політиків були запрошені зірки шоу-бізнесу.
Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, на закритій частині форуму також виступив "95 квартал". Були помічені актори студії Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Великий.
Також ажіотаж розгорівся через несподівану появу Робін Райт - зірки американського серіалу "Картковий будиночок".
Робін Райт відвідала YES
телеграм-канал Соні Кошкіної
Форум YES в Києві
Серед гостей також опинилися президент Естонії Керсті Кальюлайд, олігарх Віктор Пінчук з дружиною, глава ОП Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук та інші.
Богдан і Вакарчук
телеграм-канал Соні Кошкіної
Форум YES в Києві
Форум YES в Києві
Форум YES в Києві
Президент Володимир Зеленський, олігарх Віктор Пінчук і його дружина Олена Франчук зустрілися на форумі YES з американською акторкою Робін Райт, відомою за роллю Клер Андервуд у серіалі "Картковий будинок" pic.twitter.com/2j3OCEc0OE— hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019
Під вечір на YES-2019 приїхали учасники 95-го кварталу. Як виявилося, у них запланований виступ перед учасниками закритої частини форуму.— 24 канал (@24tvua) September 13, 2019
На відео двійник Зеленського, який намагається віджартовуватися на питання наших журналістів та жінка в образі Юлії Тимошенко pic.twitter.com/erFoBSXmFJ
Нагадаємо, OBOZREVATEL уважно стежив за форумом YES в Києві, де також виступив президент України Володимир Зеленський з рядом надважливих заяв.
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