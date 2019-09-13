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13 вересня • оновлено в 21:33
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"Картковий будиночок" у "Вечірньому кварталі": форум YES закінчився помпезною вечіркою

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Форум YES в Києві 13 вересня завершився помпезною вечіркою, на яку крім політиків були запрошені зірки шоу-бізнесу.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, на закритій частині форуму також виступив "95 квартал". Були помічені актори студії Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Великий.

Також ажіотаж розгорівся через несподівану появу Робін Райт - зірки американського серіалу "Картковий будиночок".

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Робін Райт відвідала YES

Робін Райт відвідала YES

телеграм-канал Соні Кошкіної

Форум YES в Києві

Форум YES в Києві

Серед гостей також опинилися президент Естонії Керсті Кальюлайд, олігарх Віктор Пінчук з дружиною, глава ОП Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук та інші.

Богдан і Вакарчук

Богдан і Вакарчук

телеграм-канал Соні Кошкіної

Форум YES в Києві

Форум YES в Києві

Форум YES в Києві

Форум YES в Києві

Форум YES в Києві

Форум YES в Києві

Нагадаємо, OBOZREVATEL уважно стежив за форумом YES в Києві, де також виступив президент України Володимир Зеленський з рядом надважливих заяв.

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Тема
Форум YES
Місце
Україна Київ
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