НОВОСТИ НАШЕГО ГОРОДКА.

ПОМНИТЕ

Шумный и красочный арест в прямом эфире одного из руководителей МЧС Бочковского? Помните, сколько было тогда хвалебных речей наших правоохранителей про успехи борьбы с коррупцией?

Так вот, ребята отсиделись в засаде, выждали время и.... суд не просто признал этого персонажа девственно чистым и восстановил его в должности (!!!!!!), так ещё и обязал государство (нас с Вами) выплатить товарищу Бочковскому более 500 тысяч гривен. Компенсация, так сказать за моральный ущерб.

Вы наверное интересуетесь, а кто же ответит за весь этот спектакль в двух частях со счастливым концом? Отвечаю. Никто. Тогда это шоу под телекамеры нужно было одним. Сегодня подобное развитие сюжета нужно другим. Все довольны. Занавес.

А ПОМНИТЕ

такую экс-руководителя НАЗК Наталью Корчак, которая выписывала себе премии и мат. помощь на оздоровление сотнями тысяч? Помните эту несгибаемую антикоррупционершу? Её правда по-тихому уволили за "мощные" результаты работы с Декларациями, и мы думали, что госпожа Корчак мается на пенсии. Ага, щас. Такими кадрами не раскидываются. Она ж специалист широкого профиля, да и от кормушки очень не хочется отползать далеко. Вот и придумали для нашей пани Корчак должность в НАЗК - руководитель Департамента.... (внимание) гендерного равенства. Во как. В НАЗК Департамент гендерного равенства. Чтоб Европа нас похвалила.

Теперь, судя по всему, наша борец с коррупцией начнёт бороться не только с самой коррупцией, но и клеймить позором мужчин-коррупционеров, которые опережают в этом ремесле наших прекрасных женщин. Трудная работа. Правда зарплата соответствующая. За июль наша героиня получила чуть более 90 тысяч гривен. Достойно. Можно жить и бороться, не покладая рук...

НУ КАК, ВСПОМНИЛИ ЭТИХ ПЕРСОНАЖЕЙ?

Прекрасно. Это и есть деградация государственных институтов. Справедливость, так сказать, понад усе.

В общем, КАРТИНА МАСЛОМ.