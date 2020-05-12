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12 травня • оновлено в 09:32
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Карантин в Україні продовжать після 22 травня: Шмигаль анонсував новий етап

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, продовжать.

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Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1", передає ТСН. За його словами, сьогодні важко будь-що прогнозувати, оскільки країна перебуває на піку захворюваності на COVID-19.

"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", – сказав політик.

Уряд подовжить карантин після 22 травня – Шмигаль

Уряд подовжить карантин після 22 травня – Шмигаль

Прем’єр наголосив, що нині уряд відпрацьовує механізм того, як і коли буде впроваджено кожен із п’яти етапів виходу з карантину.

"Нині ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо за кількістю відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до тих, хто захворів. Це дуже важливий переломний етап, коли ми розумітимемо, що пройшли пік", – пояснив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
карантин
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