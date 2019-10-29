Пора прекращать манипуляции с термином "капитуляция".

Напомню известные вещи: нацистская Германия и ее союзник страна-агрессор Япония подписали капитуляцию перед войсками государств-союзников по антифашистской коалиции. Вермахт и императорская армия сложили оружие, а территории Германии и Японии были полностью или частично оккупированы. В современной украинской истории ярким примером капитуляции есть сдача Крыма РФ. При чем, те, кто сдавал полуостров в 2014, сейчас громче всех кричат о капитуляции на Донбассе. И здесь явно прослеживается страх и стыд за будущую ответственность перед органами следствия за полную бездеятельность в отстаивании украинского суверенитета в Крыму, которую сейчас пытаются компенсировать проявлением твердости позиции на Донбассе.

Согласен, что озабоченность состоянием дел на Донбассе также выразили люди, которые не имеют отношения к крымским событиям и искренне хотят защитить украинские интересы. Итак, среди них очень активные радикалы, которые категорически против мирного решения, считая Минские соглашения не отвечающими национальным интересам Украины. Они также против разведения войск, как первого этапа начала процесса мирной реинтеграции, что означает достижения мира и возвращения временно оккупированных территорий. Их видение – нужно новое международное соглашение по Донбассу, более приемлемое для интересов Киева. Но проблема в том, что такой документ никогда не подпишет Москва, и как результат – вяло текущий конфликт гарантирован на несколько десятилетий. Таким образом, жители Золотого еще лет 30-40 будут жить на линии соприкосновения с каждодневной опасностью обстрелов и отсутствием нормальных условий жизни. Нужен ли такой сценарий населению Золотого – ответ очевиден.

В среде радикалов есть также группа, которая настроена на военное решение ситуации на Донбассе. Военным путем у нас Донбасс забрали – таким же путем мы его возвращаем. В принципе ВСУ должны иметь такой план и даже быть в любой момент готовыми к его исполнению. Но его реализация требует одного пока невероятного условия – нужно быть уверенным, что в ходе военной операции не вмешается российская армия. А пока в Москве Путин, и внутри оккупированных территорий размещаются кадровые российские военные, такой план неосуществим. Мало того, он опасен в смысле возможности начала широкомасштабной войны с РФ, которая вначале представит Украину миру как нарушителя Минских договоренностей, а потом, когда Киев останется в политическом одиночестве, попытается нанести сокрушительный удар, имея огромный перевес в авиации и стратегических вооружениях. Развитие событий при таком сценарии может носить апокалипсический характер с миллионными жертвами и тогда уже реальным подписанием Украиной капитуляции.

Среди большой группы протестующих, которая видит на Донбассе "зраду", есть и те, кто подписал Минские соглашения, а сейчас говорит об их опасности. Оказывается, раньше Украина просто не выполняла условия Минска, за что, правда, постоянно подвергалась критике Москвы, а со временем такая позиция стала находить непонимание и среди наших союзников. Невыполнение Минска называется теперь бывшими подписантами этого документа "защитой национальных интересов", а взамен предлагается оставаться на том, что есть. Часть Донбасса оккупирована - ну и хорошо, плюс экономия на невыплаченных пенсиях, плюс не надо вкладываться в восстановление разрушенного региона, плюс продолжают работать "схемы" на линии соприкосновения. К тому же "ватное население" остается вне украинских выборов, поэтому есть гарантия опять пройти порог вхождения в следующие составы парламента. Логика понятна, но здесь превуалирует внутрипартийный интерес над общегосударственным, к тому же украинскую "хитрость" невыполнения Минска уже раскусили, поэтому не удивляйтесь усилению позиций Москвы в Европе, где она постоянно попрекает Киев нежеланием выполнять Минские соглашения, и мол, чего от этого должна страдать Россия.

Дезориентирует часть митингующих также позиция одной украинской политической силы, которая озвучивает политику Кремля по Донбассу: конфликт заканчивается на условиях Минска, но Донбасс получает особый статус в виде широкой автономии. Принятие такого сценария было бы действительно зрадой. Но есть одно огромное "но" - новая президентская администрация никогда не говорила об автономии, тем более широкой. Особый статус трактуется Банковой так, как это записано в Минском документе, где нет упоминания об автономии и ее органах.

И, наконец, разведение сил. Это сопутствующий шаг любого мирного процесса во всех вооруженных конфликтах. Нужно понимать, что разведение преследует две цели – первая, важная, тактического характера. Она делает невозможным потери личного состава от выстрелов из стрелкового оружия. У украинской стороны в сентябре с.г. погибло 13 бойцов. Из них один подорвался на мине, а такие инциденты, к сожалению, будут еще минимум десятилетие, один погиб в серой зоне во время столкновения двух ДРГ, а все остальные потери от пулевых ранений на линии соприкосновения. Вот таких случаев теперь не будет. И второе – главное, разведение производится не для того, чтобы ухудшить тактическое расположение наших войск, а с целью возвращения через относительно короткое время всего оккупированного региона с населением 3 млн. человек. А это точно не капитуляция.

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