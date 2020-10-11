# япрезидент

У п'ятницю вранці прочитав звернення Кличко, що лікарні Академії Медичних Наук відмовляються приймати пацієнтів з Covid.

Був в ах * е.

У сенсі відмовляються?!

Тут по країні насувається коронавірусна жопа.

Тут заповнюваність стаціонарів від 80 до 130%.

Тут швидкі вже стоять в чергах, щоб здати пацієнтів.

А керівництво Академії Медичних Наук вирішило, що лікування українців від коронавируса їх не стосується ?!

У них десятки оснащених обладнанням інститутів.

У них сотні відділень, стаціонарів, реанімації;

У них тисячі лікарняних ліжок.

У них весь свій медичний персонал.

Подумав.

Який же я долбо * б.

7 місяців.

7 довбаних місяців було у мене підготувати фінансування, лікарів, кисень і ліжковий фонд.

7 місяців.

7 довбаних місяців було у мене на переговори, наради та жорсткі заходи.

НІ-ХУ-А

Я не зробив.

Відразу ж.

Викликав до себе прем'єр-міністра і президента Академії Медичних Наук - дав їм дві години розконсервувати 1000 нових ліжок і підключити лікарів академічних лікарень в допомогу Києву.

Щоб думали швидше запросив на зустріч генерального прокурора.

Уже до вечора п'ятниці лікарні Академії почали приймати перших ковідних пацієнтів.

Тільки що Ви прочитали реакцію нормального президента на проср*ті 7 місяців і п * здець, що насувається з ліжками.

В реальності.

Лікарні Академії Медичнихз Наук як не приймали пацієнтів з коронавірусів, так і не приймають.

Ви взагалі можете собі це уявити.

Щоб в жовтні місяці мер Києва відкрито звертався через ФБ до прем'єр-міністра благаючи хоч якось вплинути на відомчі та академічні лікарні, які маючи 11'000 ліжок не приймають Covid.

А у відповідь тиша....

Президент, прем'єр, МОЗ, слуги.

Чим же ви бл * ді займалися всі ці довбані 7 місяців ?!

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