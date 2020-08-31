Кандидатом в мери Тернополя від "Слуги народу" став переможець "Розсміши коміка". Відео

Партія "Слуга народу" висунула кандидатом у мери Тернополя учасника шоу "Розсміши коміка" і "Бійцівський клуб" студії "Квартал 95" Віктора Гевка.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook повідомила заступник глави фракції Євгенія Кравчук, місту не вистачає такої "живої", "позитивної" та "небайдужої" людини (щоб подивитися відео, доскрольте до конц сторінки).

Віктор Гевко зліва на фото. Facebook Євгенії Кравчук

"Вікторе, ти живий, крутий, позитивний. Але ще активний і небайдужий. Ти саме той, кого вже давно потребує прекрасний Тернопіль. Вірю, що разом ми зможемо багато чого і попереду нас чекає не одна важлива перемога", – прокоментувала вона кандидата.

Зазначимо, що Віктор Гевко є українським коміком і сценаристом. Він був капітаном команди КВН "VIP", триразовим переможцем шоу "Розсміши коміка", актором і автором скетч-шоу "Країна У" і учасником "Бійцівського клубу" студії "Квартал 95".

Facebook Євгенії Кравчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, гуморист Олег Філімонов заявив, що йде в мери Одеси від партії "Слуга народу". За його словами, пропозицію балотуватися йому зробив президент Володимир Зеленський.

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