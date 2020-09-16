Кандидати в мери Харкова: хто може очолити місто. Список і біографії

Геннадій Кернес, який раніше оголосив про намір йти в мери Харкова на третій термін, за даними ЗМІ, з COVID-19 перебуває у важкому стані в лікарні. При цьому дану інформацію спростовують у міськраді, стверджуючи, що політик проходить стандартний курс лікування.

Таким чином, участь чинного мера в місцевих виборах 2020 року в Харкові виявилася під питанням. Серед його конкурентів на місцевих виборах 2020 року – Олександр Фельдман, Олексій Кучер, Ігор Черняк, Олександра Нарижна, Олег Абрамічев, Микита Соловйов та інші. OBOZREVATEL пропонує дізнатися докладніше про те, ким є головні претенденти на крісло міського голови.

Геннадій Кернес

Балотується втретє на посаду міського голови Харкова. У 2010 році висувався від "Партії регіонів" та з мінімальним відривом (30,09% проти 29,46%) переміг Арсена Авакова, який йшов від "Батьківщини". 2015 року Кернес балотувався від партії "Відродження" і переміг у другому турі з 65,8% голосів. У нинішній виборчій кампанії чинний мер висувається від нової партії "Блок Кернеса "Успішний Харків".

До політичної діяльності Кернес був підприємцем. 1998 року був обраний депутатом Харківської міськради, з 2006 – секретар міськради, з 2010 – в.о. мера (після призначення Михайла Добкіна головою Харківської обладміністрації).

У вересні 2020 року ЗМІ повідомили, що Кернес перебуває в комі після того, як був госпіталізований з коронавірусом. У міськраді інформацію про лікарняний підтвердили, проте в той же час спростували, що мер нібито у важкому стані і в комі. Сам мер Харкова у своєму Facebook повідомив, що сподівається на швидке одужання, а його плани щодо участі в виборах залишаються в силі. "Сердечне спасибі всім, хто зателефонув, написав, передав побажання здоров'я! І спасибі, що не вірите чуткам. У Харкові в мене є вся потрібна допомога, поруч сім'я, команда, я впевнений, що скоро піду на поправку", – зазначив він.

Як відомо, в квітні 2014 року на Кернеса було скоєно замах. За заявою його самого, причиною інциденту могла стати його політична позиція, а причетними до замаху Кернес називав Арсена Авакова і Ігоря Балуту. Після реабілітації в клініці Ізраїлю політик продовжив роботу на посаді міського голови Харкова. Через отримані травми пересувається в інвалідному візку.

Олександр Фельдман

Кандидат на посаду міського голови Харкова від "ОпозиційноЇ платформи – За життя". Український політик, громадський діяч, бізнесмен, народний депутат України IV, V, VI, VII, VIII і IX скликань. З 2005 по 2011 рік – член партії Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина", очолював партійну організацію в Харкові.

У 2011 році перейшов до "Партії Регіонів". На парламентських виборах 2019 року пройшов за мажоритарним округом №174 від "Опозиційної платформи – За життя", призначений секретарем Комітету з питань екологічної політики.

До приходу в політику Фельдман займався бізнесом, очолював концерн "АВЕК і Ко", створив благодійний "Фонд Олександра Фельдмана". Власник ринку "Барабашово", президент "Українського єврейського комітету", член правління міжнародної організації "Релігії за мир", президент Всесвітнього відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин.

Олексій Кучер

Висувається від партії "Слуга народу". З 5 листопада 2019 року – голова Харківської обладміністрації, раніше – депутат Верховної Ради IX скликання (пройшов за мажоритарним округом № 179, Харківська область).

У парламенті був призначений головою підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги, очолював міжфракційне об'єднання "Слобожанщина".

До початку політичної діяльності Кучер займався адвокатською діяльністю, працював у суді і прокуратурі, викладав у Вищій школі адвокатури.

Ігор Черняк

Балотується на посаду міського голови Харкова від партії екс-глави Харківської обладміністрації Юлії Світличної "Блок Юлії Світличної "Разом". Депутат Харківської міськради з 2015 року, один з ініціаторів створення "Харківського антикорупційного центру", учасник волонтерської групи "Сила допомоги".

2009 року закінчив юридичну академію в Харкові за спеціальністю "Правознавство". Працював юрисконсультом і займався індивідуальною адвокатською діяльністю.

Олександра Нарижна

Бере участь у виборах мера Харкова від партії "Голос". Громадський діяч, архітектор-урбаніст, проректор "Харківської школи архітектури", глава організації "Міські реформи", що об'єднує архітекторів і активістів Харкова. Працює над реалізацією проекту інтегрованого розвитку Київського району.

Олег Абрамічев

Кандидат від "Європейської солідарності", лідер партійної організації в Харкові. На місцевих виборах 2015 року балотувався до міськради Харкова з "Волонтерською партією України", але не набрав достатньої кількості голосів.

Займається волонтерською діяльністю (відомий під позивним "Піротехнік"), один із засновників "Благодійного фонду Сергія Жадана". З 2014 року надає допомогу військовим і цивільним на Донбасі, організовує концерти і творчі виступи на фронті.

Микита Соловйов

На вибори мера Харкова висувається від "Демократичної Сокири". Очолює міську організацію партії з 2019 року. Балотувався на виборах до Верховної Ради 2019 року за мажоритарним округом №169 Харкова, проте не набрав необхідної кількості голосів (тоді переміг "слуга народу" Олександр Куницький).

Юрист, підприємець, активіст, учасник акцій проти забудов, організатор мітингу в Харкові на підтримку українських військових "Ні капітуляції". Має дві вищі освіти: фізик-дослідник (Харківський національний університет) і юрист (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), брав участь у розробці ряду законопроектів. 2019 року балотувався в народні депутати за 169-м виборчим округом Харкова.

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