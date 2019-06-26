Кандидат від "Слуги народу" зробив до 20 помилок у резюме: спалахнув скандал

Кандидат від партії "Слуга народу" Олександр Пекарь, який висувається в депутати Верховної Ради в одномандатному окрузі №68 із центром у м. Ужгород, потрапив у гучний скандал через неграмотність.

Так, видання "Закарпатський інсайдер" опублікувало його резюме, яке він розмістив три місяці тому на сервісі пошуку роботи й працівників Work.ua. У документі допущено до 20 помилок.

Олександр Пекарь Facebook Олександра Пекаря

Водночас член партії "Слуга народу" зазначив, що знає п'ять мовам.

Претендував Пекарь на "керівну посаду". Також вказав, що є "менеджером із розвитку та оптимізації витрат".

Бажана зарплата озвучена в розмірі 20 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі за велику кількість помилок висміяли нібито нового співробітника Адміністрації президента України – Миколу Богославця.

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