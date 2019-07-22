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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Кандидат від "ЄС" Бондар перемагає на виборах до Ради на 119 окрузі Львівщини

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Кандидат від партії "Європейська солідарність" Михайло Бондар перемагає у 119 окрузі на Львівщині на позачергових виборах у Верховну Раду України.

Про це повідомила пресслужба політсили. Так, він набрав 15,95% голосів на момент обробки 47,58% протоколів. Друге місце займає кандидат від партії "Слуга народу" Орест Кавецький, який отримує 15,37%. Третє – представник політсили "Голос" Олег Шиба, встигнувши набрати 12% голосів.

Михайло Бондар

Михайло Бондар

Пресслужба "ЄС"

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Результати голосування за округом

Результати голосування за округом

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області на позачергових виборах до Верховної Ради України за мажоритарними округами вирвалися у лідери кілька кандидатів, серед них і член партії "Європейська солідарність" Микола Княжицький.

Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала свіжі результати голосування у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Львів
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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