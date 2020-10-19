Кандидат у депутати на Миколаївщині заявив про тиск від ОДА та звернувся до Зеленського

Кандидат у депутати від партії "Пропозиція" у місті Южноукраїнськ в Миколаївській області, директор підприємства Юженергобуд Дмитро Литвиненко заявив про політичний тиск з боку керівництва облдержадміністрації та представників від партії "Слуга народу".

Відповідне звернення від нього до президента Володимира Зеленського з'явилася на сайті підприємства. За його словами, влада використовує адмінресурс для тиску на опонентів.

"Нам постійно надходять погрози, які значно почастішали після візиту в область керівництва партії "Слуга народу". Влада активно використовує адміністративний ресурс для тиску на опонентів, включаючи телефонні погрози, відкриття проваджень, судові справи та надмірну увагу з боку органів внутрішніх справ", – заявив Литвиненко

За словами кандидата, керівництво Миколаївської області телефонує чинним мерам та керівникам поліції з вказівками про перешкоджання агітаційній діяльності.

"Під час останнього запланованого заходу, який ми хотіли провести до Дня Захисника України, з керівництва області особисто зателефонували запрошеним виконавцям та чинному меру міста з погрозами, а обласна поліція пообіцяла стягнути у Южноукраїнськ ледь не весь особовий склад, щоб "покарати винних", – заявив Литвиненко.