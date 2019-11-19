Воистину, но кресло власти опять сработано не по мерке головы. Многие события нескольких месяцев правления либертарианцев подтверждают это:

- попытка вернуть "новый ЕДАПС" для обилечивания лохов-украинцев с помощью "новых документов" (причем проворачивает эту аферу лично глава фракции "Слуг народа" в парламенте Арахамия, которого небезосновательно, как и министра экономики Милованова, называют резидентом США);

- НАДОЛГО отодвинута перспектива замена Кличко на киевском троне на кризисного менеджера, способного реально достроить путепровод на Шулявке и метро на Троещину;

- засилье публичных афронтов Коломойского, Богдана и прочих заловленных прессой на горячем представителей Зе-команды (рейтинги псевдозеленых в результате пролетели, как фанера над Парижем, даже еще ДО получения украинцами зимних убийственных платежек; вообразите, что из этого рейтинга останется ПОСЛЕ));

- Х*РОВАТО-ДЕБИЛЬНЫЙ проект госбюджета на 2020 год можно критиковать бесконечно, но главное - это не госбюджет РОСТА, в нем нет надлежащего РЕЗКОГО повышения зарплат для учителей-врачей-etc, что дало бы Украине ПОКУПАТЕЛЯ;

- МИРНОЕ НЕБО ЗЕ-шники предлагают Украине на унизительных условиях фактической капитуляции (Сивохо в роли миротворца смешон, но то, что он вытворяет - не смешно((;

- НЕ ВЫПОЛНЕНО ключевое предвыборное обещание Зеленского: не принят Закон о референдуме. И в результате Народ, как и при сатрапах, полностью отодвинут от процесса принятия решений (поэтому обсуждать продажу земли наши горе-руководители будут с Соросами: пахнет Октябрьской революцией)).

Вы скажете: а как же пресловутые 72 процента поддержки Зеленского на президентских выборах?! Ответ знал еще Ницше: КАЖДЫЙ НАРОД заслуживает своего правителя!

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