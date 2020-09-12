Вот так спецслужбы Украины собиралась рассчитаться с Турцией за захват российских "вагнеровцев" в турецком самолете.

10 сентября Национальная разведывательная организация Турции заявила, что в Одессе захвачен и доставлен самолетом в Турцию один из самых разыскиваемых турками курдских боевиков - Иса Озер. Озер бежал из Турции и был внесен в "красный" список - список самых разыскиваемых преступников.

Турецкая операция проходила под контролем Службы безопасности Украины, поэтому со стороны Украины никаких протестов не будет. На каком основании мы выдали Озера и какой суд принял такое решение - неизвестно. Поэтому в чем именно заключаются его преступления и были ли они вообще, мы не знаем, мы можем считаться только с самим фактом, что его захватили как террориста.

По данным Цензор.Нет, в обмен на задержание преступников, которых разыскивали спецслужбы Турции - страны НАТО, спецслужбы Украины могли получить содействие в операции по задержанию "вагнеровцев". Напомним, рейс турецкого самолета 25 июля из Минска в Стамбул мог, по естественным причинам, приземлиться на территории Украины.

Это зависело от решения экипажа самолета, у которого мог возникнуть целый ряд законных поводов принять решение об экстренной посадке.

А сел бы самолёт? А заявила бы Турция протест?

Сотрудничество в борьбе с терроризмом между Украиной и Турцией могло бы решить любые вопросы между нашими странами в этой сфере.

Среди 28 безоружных российских террористов на борту турецкого самолета находилось 2 преступника, которые сбили украинский ИЛ-76 в аэропорту Луганска 14 июня 2014-го, 2 преступника, которые сбили украинский штурмовик Су-25 над селом Мариновка в июле 2014-го, и 1 преступник, который сопровождал российский зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший малайзийский "Боинг" МН-17. К сожалению, в результате предательства операция по захвату террористов была провалена.

Но свои обязательства перед Турцией Украина выполняет - курдского террориста, который пребывал на территории Украины, захватили и вывезли из Украины. Также решительно Украина могла бы бороться и с российским террором, если бы не предатели...

Необходимо расследование и следственная комиссия Верховной Рады.

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