Кадиров зажадав від Зеленського зателефонувати Путіну і закінчити "громадянську" війну

Глава Чечні (РФ) Рамзан Кадиров звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він не зміг закінчити "громадянську" війну на Донбасі.

Пропагандистський пост чеченський лідер опублікував на своєму Telegram-каналі 18 липня. Він заявив, що тепер "заокеанська воля велить нашим українським братам вбивати російських людей у Донецьку і Луганську".

Раніше, за словами Кадирова, "народи не могли допустити і думки, що війна розділить нас".

Звертаючись до президента України, глава Чечні написав: "Ви нечесні і виверткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника".

"Що заважає вам виконати надії двох великих народів? Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цієї громадянською війною на сході України? Гординя чи чужа воля?" – написав Кадиров.

Журналіст Роман Цимбалюк висміяв обурення глави Чеченської Республіки. "Якщо "війна громадянська", навіщо дзвонити Путіну?" – запитав він у Telegram.

Скріншот

Зазначимо, глава Чечні також ще раз зажадав в українського президента публічно вибачитися за скандал із жартом про нього "95 кварталу".

Кадиров зажадав нових вибачень від Зеленського. Скріншот

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL: