Кадиров зажадав від Зеленського зателефонувати Путіну і закінчити "громадянську" війну
Рамзан Кадиров і Володимир Зеленський.
Глава Чечні (РФ) Рамзан Кадиров звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він не зміг закінчити "громадянську" війну на Донбасі.
Пропагандистський пост чеченський лідер опублікував на своєму Telegram-каналі 18 липня. Він заявив, що тепер "заокеанська воля велить нашим українським братам вбивати російських людей у Донецьку і Луганську".
Раніше, за словами Кадирова, "народи не могли допустити і думки, що війна розділить нас".
Звертаючись до президента України, глава Чечні написав: "Ви нечесні і виверткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника".
"Що заважає вам виконати надії двох великих народів? Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цієї громадянською війною на сході України? Гординя чи чужа воля?" – написав Кадиров.
Журналіст Роман Цимбалюк висміяв обурення глави Чеченської Республіки. "Якщо "війна громадянська", навіщо дзвонити Путіну?" – запитав він у Telegram.
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Зазначимо, глава Чечні також ще раз зажадав в українського президента публічно вибачитися за скандал із жартом про нього "95 кварталу".
Кадиров зажадав нових вибачень від Зеленського. Скріншот
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Як писав OBOZREVATEL:
У 2014 році під час одного з концертів "Студія Квартал-95" продемонструвала ролик, на якому плаче Рамзан Кадиров.
Зеленський прокоментував ці сльози, як "жаль із приводу знесення пам'ятника Леніну в Харкові". Кадиров розцінив це як насмішку над святинями його народу.
Згодом Зеленський був змушений вибачитися за свій жарт.
Олена Зеленська зізналася, що в той період родині довелося скористатися послугами охоронців.