Кабмін звільнив Зеркаль із посади замглави МЗС

Уряд звільнив Олену Зеркаль з посади заступниці міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 4 грудня. Інформація опублікована на Урядовому порталі.

Нагадаємо, що про намір піти з МЗС самаЗеркаль повідомила ще 14 серпня. Пізніше чиновниця просила звільнити її з обійманої посади за власним бажанням.

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Олена Зеркаль Слово і Діло

Зазначається, що на цьому ж засіданні Кабмін також ухвалив низку інших кадрових рішень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль найближчим часом планує піти з посади.

Директор Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка при МЗС Сергій Корсунський заявив, що, вочевидь, у відомстві уже почали шукати заміну Зеркаль. Він наголосив, що "замінити такого класного фахівця буде нелегко".

Російський адвокат Микола Полозов, який захищає звільнених з полону українських моряків, зауважив, що влада Росії з радістю сприйме відставку заступниці глави МЗС України Олени Зеркаль.

Згодом Зеркаль попросила Кабмін звільнити її за власним бажанням. На своїй сторінці у Facebook вона також опублікувала фото своєї заяви на ім'я прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

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