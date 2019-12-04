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4 грудня • оновлено в 16:37
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Кабмін звільнив Зеркаль із посади замглави МЗС

1.3т
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Уряд звільнив Олену Зеркаль з посади заступниці міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 4 грудня. Інформація опублікована на Урядовому порталі.

Нагадаємо, що про намір піти з МЗС самаЗеркаль повідомила ще 14 серпня. Пізніше чиновниця просила звільнити її з обійманої посади за власним бажанням.

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Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Слово і Діло

Зазначається, що на цьому ж засіданні Кабмін також ухвалив низку інших кадрових рішень.

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
звільнення
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство закордонних справ України
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
ну вот и уволилась европейская интеграция. добро пожаловать в союзное государство укробел))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чем меньше упоротых, тем лучше
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