Гончарук все. А что, Шмыгаль будет лучше?

Факапов у команды премьера хватало. И министры лажали, и сам премьер. Проблем, правда, достаточно.

В медицине не ок, таможня в минусе, производство падает. Зарплаты у топ-чиновников большие, СМИ пытались придавить стремным законом. Перечислять можно и дальше. Список довольно большой.

Но вот хоть убей, но не считаю, что его работа была прям уж такой провальной. Что заслуживает 353 за отставку. Был дан старт многим хорошим моментам.

И. Самое главное – Рада убрала Гончарука. Окей. Но на кого мы поменяли его и других министов? Где команда профи? У кого из новых министров есть план работы?

Выступление Зеленского в парламенте

Я вам открою очевидную вещь. Два дня журналисты бегали и узнали имена будущих министров. Они менялись каждый час. Кто-то сейчас за, а через час против. Кто-то просто не отвечает и морозится даже от нардепов Слуги.

К примеру, в кулуарах активно ходили слухи, что кандидат на должность главы Минэкономики Роман Жуковский попросту не отвечал на звонки нардепов. Он работает в Мировом Банке в США, и, возможно, даже не планировал возвращаться в Украину.

Реально нет уверенности, что вместо "команды профана" придут асы. Которые будут работать и реально вникать.

Почему вместо Дмитрий Дубилета пришел Олег Немчинов? Чем он запомнился до своего назначения? Тем, что нелестно отзывался в сети о тогда еще кандидате в президенты Владимире Зеленском и активно поддерживал его предшественника Петра Порошенко? А тогда зачем пошел в "зеленое" правительство и резко изменил позицию.

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Кто все остальные люди? Где их программы и план работы на ближайшее время?

Что думает в медицине воплощать Илья Емец? Какие реформы и что будет после 1 апреля, когда планировали очередной этап медреформы. Какая ситуация в сфере обороны? Что-то внятной позиции от нового главы Минобороны никто так и не видел.

И да. Многие депутаты хорошо отзываются о Денисе Шмыгале. Но пока, на трибуне парламента, чего-то конкретного от него не услышал.

Кароче. Такое ощущение, что посмотрев на социологию, в Офисе президента решили просто устроить показательную казнь. И меняют быстро, в попыхах, без какой либо стратегии.

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