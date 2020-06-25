Кабмін призначив нового в. о. міністра освіти всупереч волі Ради

Кабінет міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Про це на засіданні уряду 25 червня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, уряд призначив Шкарлета заступником міністра освіти, крім цього, на нього покладено обов'язки в. о. міністра. Водночас відомо, що Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на відповідну посаду.

Довідка. Сергій Шкарлет є доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України. Ректором Чернігівського національного технологічного університету став із травня 2010 року й був наймолодшим ректором України. Відомо, що він лауреат Державної премії України в галузі освіти 2017 року за працю "Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної IT-підтримки діяльності інноваційного університету".

Варто нагадати, що раніше Шкарлет балотувався в депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів. У 2010 році в одному з інтерв'ю він зізнався, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Тоді як в 2015-му він балотувався знову ж таки до Чернігівської облради вже від "Блоку Петра Порошенка".

Згідно з інформацією в мережі, за 2019 рік Шкарлет задекларував 513 тис. грн доходів. Ще в декларації він вказав 70 тис. грн і $30 тис. готівкових коштів. Водночас у нового в. о. глави МОН немає нерухомого майна, а квартирою площею 76,9 кв. м у Чернігові записана на його дружину. Їздить Шкарлет на Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску і Mitsubishi Pajero Wagon 2013 р. в.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, для того щоб призначити Сергія Шкарлета т. в. о. міністра освіти і науки, в МОН України вирішили ввести нову посаду заступника міністра з євроінтеграції.