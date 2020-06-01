Кабмін призначив координатора з безпеки дітей в інтернеті

Кабінет міністрів призначив координатора з діяльності, спрямованої на припинення сексуальної експлуатації та насильства щодо дітей в інтернеті.

Ним став віце-прем'єр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, повідомляється на сайті уряду.

Михайло Федоров radiosvoboda.org

"Нам важливо захистити наших дітей не тільки від фізичних ризиків, а також від онлайн. З розвитком технологій зловмисники можуть заволодіти довірою дітей. Цьому потрібно протистояти, і ми вже розробляємо відповідні алгоритми", – зазначив він.

У міністерстві привели дані дослідження, проведеного восени 2019 року Офісом уповноваженого президента України з прав людини у співпраці з Міжнародним товариством електрозв'язку. Згідно з ним, кожна третя дитина в країні готовий зустрітися зі своїм онлайн-іншому в реальному житті, але тільки 15% батьків знають, що робити, якщо зіткнулися з проблемою в інтернеті.

"Тому ми повинні зробити висновки і приділити достатню увагу підвищенню знань дітей, як уберегти себе від можливих ризиків у світовій мережі. А також, що робити в разі небезпеки", – підкреслили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Федоров залишився віце-прем'єр-міністром – міністром цифровий трансформації після зміни уряду в березні 2020 року.

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