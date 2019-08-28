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"Йшов хазяйським кроком": скандального Пашинського помітили в Генштабі

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У Генеральному штабі Збройних сил України помітили скандального народного депутата України 8 скликання Сергія Пашинського ("Народний фронт").

Про це на своїй сторінці у Facebook написав учасник АТО, військовослужбовець ЗСУ Олександр Сурков. За його словами, одіозний парламентарій прямував до кабінету начальника Генштабу Руслана Хомчака.

"Спостерігав, як Пашинський хазяйським кроком йде коридором у бік кабінету, який зайняв Хомчак. Як же я люблю ці нові обличчя", – із сарказмом зауважив захисник України.

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Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

"Главком"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 липня з Києва до Житомирської області направили вертоліт зі спецназом на виборчий округ №64, де програв Пашинський. Це було пов'язано з "аналізом оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій".

А 26 липня поблизу села Липляни Малинського району на Житомирщині було виявлено тіло убитого 23-річного жителя Коростеня Іллі Обіхода на прізвисько "Француз". Чоловік пов'язаний з передвиборчою кампанією на мажоритарному окрузі в Коростені, за яким балотувався Пашинський.

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Особи
Руслан Хомчак Сергій Пашинський Олександр Сурков
Місце
Україна
Тег
Генеральний штаб ЗСУ
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