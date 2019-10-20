Йому краще не бути вже нардепом - Коломойський відреагував на скандал з Медяником

Бізнесмен Ігор Коломойський розповів про свої взаємини зі скандальним нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником. Як відомо, днями мажоритарника від Дніпра спіймали за "вирішенням питань з прокурорами" під час засідання Верховної Ради.

"Це не наша людина. За останній тиждень він був замішаний в трьох корупційних скандалах, які скоро, на наступному тижні, будуть голосно заявлені. Порада йому - скласти повноваження і, в кращому випадку, піти у відставку. З того, що я чув і знаю, йому краще не бути вже народним депутатом", - сказав Ігор Коломойський.

Повідомлення деяких ЗМІ про те, що Медяник є протеже Коломойського, олігарх назвав брехнею. При цьому видання "Страна.ua" видало матеріал, в якому анонімне джерело з партії "Слуга народу" розповів про "дзвінку Коломойського", після якого Медяника не стануть виключати з фракції. За цією інформацією нардепу загрожує лише дисциплінарне стягнення або позбавлення зарплати.

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